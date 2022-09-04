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Это "родительский бандитизм": Комаровский разнес популярный метод лечения простуды

Новина українською →
Воскресенье 04 сентября 2022 12:17
Это "родительский бандитизм": Комаровский разнес популярный метод лечения простуды Скриншот видео: Евгений Комаровский (YouTube)
Автор: Светлана Мащенко

Комаровский рассказал о диких методах лечения простудных заболеваний, к которым и сейчас прибегают некоторые родители. Речь идет о "попарить ноги" и "подышать над картошкой".

Об этом известный педиатр рассказал в своем Instagram.

Комаровский говорит, что почти 10 лет испытывал отделением для лечения вирусных инфекций, и одна из главных специализаций была - лечение детей с вирусным крупом.

Такое происходит, когда вирус как бы опускается ниже носоглотки и вызывает воспаление в гортани. Тогда возникает отек гортани, она сужается и ребенок начинается задыхаться.

Педиатр рассказывает, что регулярно в отделение привозили детей с подозрением на круп, но на самом деле это были последствия "дышания над картошкой". У ребенка просто был ожог дыхательных путей паром.

"А сколько раз было, когда в процессе дети переворачивали на себя эту кастрюлю!" - эмоционально рассказывает Комаровский.

При словосочетании "парки ног" у врачей ожогового начинаются судороги.

Дети получают ожоги, особенно при доливке кипятка в миску, где ноги ребенка.

"Если бы это как-то хоть лечило. Но ни парить ноги, ни дышать над картошкой (или дышать паром в принципе) - это не лечение, это издевательство над организмом человека", - добавил педиатр.

Ранее Комаровский пояснил, как не купить "шарлатанские" лекарства.

Также мы писали про лекарственные средства, которые немедленно надо выбросить из аптечки.

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Доктор Комаровский
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