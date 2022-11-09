Нужны ли детям лекарства для улучшения работы мозга: Комаровский поставил точку

Можно ли улучшить работу мозга лекарством?

По словам врача Комаровского, улучшить работу мозга маленьких детей в первые годы какими-либо фармакологическими средствами почти невозможно. Скорость и интенсивность обмена веществ в нервной клетке у детей настолько высоки, что нет смысла ускорять их дополнительно.

Несмотря на это, таких препаратов существует очень много. Давайте посмотрим на несколько из них.

Самые популярные ноотропы

Циннаризин

Считается, что он улучшает кровообращение в мозге, поэтому его назначают и детям, и взрослым. Однако в последнее время его почти не используют из-за большого количества побочных эффектов, которые он вызывает.

Фото: apteka24.ua

Кавинтон

Этот препарат очень похож на цинаризин. В отличие от последнего, он оказывает умеренное действие, но также существенно активизирует кровообращение нервных тканей. Интересно, что в ходе исследований эти изменения можно заметить, однако в реальной жизни они почти не проявляются.

Словом доказательной медицине не удается доказать эффективность Кавинтона, хотя очень популярен в аптеках.

Фото: apteka911.ua

Пиратетом

Пирацетам работает подобно Кавинтону: назначают часто, доказать эффективность невозможно.

Фото: farmak.ua

Фенибут

Фенибут происходит от гаммы аминомасляной кислоты. Врач Комаровский говорит, что нельзя считать его бесполезным, как правило, он оказывает эффект. Дело в том, что на всех Фенибут срабатывает по-разному.

Медицине известны случаи, когда под действием этих препаратов люди даже совершали самоубийство. Поэтому обычно их назначают в очень малых дозах, которые вряд ли чем повредят.

Фото: doc.ua

В каких случаях они могут быть назначены детям?

При активном развитии ребенка все же могут возникнуть случаи, когда ноотропы можно рассматривать как лечение:

синдром дефицита внимания

задержка речевого развития

детский церебральный паралич

умственная отсталость

последствия перинатального поражения центральной нервной системы

Однако специалист отмечает, что ноотропы не являются лечением в таких случаях.

По словам врача, лучшие препараты для работы мозга у детей - это внимание родителей к их малышу и продуктивное времяпрепровождение вместе. Таблетка никогда не сможет заменить вашу любовь и общение с ребенком.