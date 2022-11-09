Нужны ли детям лекарства для улучшения работы мозга: Комаровский поставил точку

Наверное, все родители слышали такие слова, как "Кавинтон", "Пирацетам", "Цинаризин", "Фенибут". Это препараты для улучшения работы мозга у детей или ноотропов.
Некоторые взрослые активно пользуются ими, а некоторые говорят, что это зло. Так на чьей стороне правда?
Врач Комаровский поставил точку в этом вопросе.
По словам врача Комаровского, улучшить работу мозга маленьких детей в первые годы какими-либо фармакологическими средствами почти невозможно. Скорость и интенсивность обмена веществ в нервной клетке у детей настолько высоки, что нет смысла ускорять их дополнительно.
Несмотря на это, таких препаратов существует очень много. Давайте посмотрим на несколько из них.
Циннаризин
Считается, что он улучшает кровообращение в мозге, поэтому его назначают и детям, и взрослым. Однако в последнее время его почти не используют из-за большого количества побочных эффектов, которые он вызывает.
Фото: apteka24.ua
Кавинтон
Этот препарат очень похож на цинаризин. В отличие от последнего, он оказывает умеренное действие, но также существенно активизирует кровообращение нервных тканей. Интересно, что в ходе исследований эти изменения можно заметить, однако в реальной жизни они почти не проявляются.
Словом доказательной медицине не удается доказать эффективность Кавинтона, хотя очень популярен в аптеках.
Фото: apteka911.ua
Пиратетом
Пирацетам работает подобно Кавинтону: назначают часто, доказать эффективность невозможно.
Фото: farmak.ua
Фенибут
Фенибут происходит от гаммы аминомасляной кислоты. Врач Комаровский говорит, что нельзя считать его бесполезным, как правило, он оказывает эффект. Дело в том, что на всех Фенибут срабатывает по-разному.
Медицине известны случаи, когда под действием этих препаратов люди даже совершали самоубийство. Поэтому обычно их назначают в очень малых дозах, которые вряд ли чем повредят.
Фото: doc.ua
При активном развитии ребенка все же могут возникнуть случаи, когда ноотропы можно рассматривать как лечение:
Однако специалист отмечает, что ноотропы не являются лечением в таких случаях.
По словам врача, лучшие препараты для работы мозга у детей - это внимание родителей к их малышу и продуктивное времяпрепровождение вместе. Таблетка никогда не сможет заменить вашу любовь и общение с ребенком.
Кстати, Комаровский также объяснил, почему старые методы лечения простуды больше не действуют.
Раньше мы рассказывали, можно ли детям дышать над картофелем, чтобы вроде бы скорее поправиться.