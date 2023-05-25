Чи потрібна цибуля у фарші і чим її можна замінити: прості секрети від кулінарів

Потрібна цибуля чи ні?

Цибулю зазвичай додають у страви з фаршу, щоб зв'язати разом усі інгредієнти та додати м'ясу соковитості. Зазвичай її додають у подрібненому вигляді або безпосередньо посипають нарізаною цибулею вже готову страву.

Однак додавання цибулі не є обов'язковим. Тим більше, що багатьом її смак не подобається. Більш того, тим, хто любить цибулю у стравах, варто пам'ятати, що цього овоча має бути рівно стільки, щоб не перебивати смак основних інгредієнтів – м'яса чи овочів.

Багато кулінарів неодноразово стикалися з тим, що навіть невелика кількість цибулі значно змінювала смак страв або салатів.

Не варто додавати цибулю у фарш, якщо ви збираєтеся зберігати його в холодильнику якийсь час. Цибуля дуже швидко зробить будь-які інгредієнти кислими та не смачними.

А для зв'язування у стравах з фаршу або для отримання соковитості, наприклад, тих же котлет, можна використовувати інші продукти.

Що можна додати у фарш замість цибулі

Щоб додати м'ясу соковитості, можна використовувати різні кулінарні секрети та спокійно обійтися без цибулі. Наприклад, додати трохи вершків чи молока.

Але варто пам'ятати, що цей інгредієнт можна використовувати тільки в тому випадку, якщо ви готуватимете страву прямо зараз. Залишати надовго сире м'ясо з молочними продуктами не можна навіть у холодильнику.

Для більш соковитих котлет кулінари рекомендують вибирати два-три види м'яса і додати трохи сала. Можна також використати яйця.

Ще ваші котлети стануть м'якими та ніжними, якщо додати у фарш трохи мінеральної води.

А для того, щоб наситити вашу страву вітамінами, замість звичайної цибулі візьміть зелену цибулю, цибулю порей і трохи кропу. А для насиченості продуктів клітковиною, можна використовувати селеру або пастернак.

Для тушкованих страв замість цибулі можна використовувати яблуко чи грушу.