Нужен ли лук в фарше и чем его можно заменить: простые секреты от кулинаров

Нужен лук или нет?

Лук обычно добавляют в блюда из фарша, чтоб связать вместе все ингредиенты и добавить мясу сочности. Обычно его добавляют в измельченном виде или же непосредственно посыпают нарезанным луком уже готовое блюдо.

Однако добавление лука не является обязательным. Тем более, что многим его вкус не нравится. Более того, тем, кто любит лук в блюдах, стоит помнить, что этого овоща должно быть ровно столько, чтобы не перебивать вкус основных ингредиентов - мяса или овощей.

Многие кулинары неоднократно сталкивались с тем, что даже небольшое количество лука значительно меняло вкус мясных блюд или салатов.

Не стоит добавлять лук в фарш, если вы собираетесь хранить его в холодильнике какое-то время. Лук очень быстро сделает любые ингредиенты кислыми и не вкусными.

А для связки в блюдах из фарша или для получения сочности, к примеру, тех же котлет, можно использовать и другие продукты.

Что можно добавить в фарш вместо лука

Чтобы добавить мясу сочности, можно использовать различные кулинарные секреты и спокойно обойтись без лука. Например, добавить немного сливок или молока.

Но стоит помнить, что этот ингредиент можно использовать только в том случае, если вы будете готовить блюдо прямо сейчас. Оставлять надолго сырое мясо с молочными продуктами нельзя даже в холодильнике.

Для более сочных котлет, кулинары рекомендуют выбирать два-три вида мяса и добавить немного сала. Можно также использовать яйца.

Еще ваши котлеты станут мягкими и нежными, если добавить в фарш немного минеральной воды.

А для того, чтобы насытить ваше блюдо витаминами, вместо обычного лука возьмите зеленый, лук порей и немного укропа. А для насыщенности продуктов клетчаткой, можно использовать сельдерей или пастернак.

Для тушеных блюд вместо лука можно использовать яблоко или грушу.