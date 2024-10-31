"Ніколи її не зроблю": трихолог розповіла всю правду про стрижку волосся гарячими ножицями
Стрижки за допомогою гарячих лез ножиць відома вже давно, але така процедура завдає більше шкоди, ніж користі. Трихолог розповіла всю правду про процедуру та чому її потрібно уникати.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що краще зробити замість стрижки гарячими ножицями.
Що відомо про процедуру
За словами трихолога Анни Безик, ця процедура передбачає використання спеціальних ножиць, які нагріваються до певної температури. Їх використовують для стрижки кінчиків волосся, ніби "запаюючи" їх, щоб запобігти подальшому посіченню.
"На жаль, стрижка гарячими ножицями - це, скоріше, міф", - зазначила експерт.
Стрижень волосся складається з кератиноцитів, які "розташовані, як черепиця". Нагрівання не впливає на їхню структуру, а просто "запаює" розщеплені кінчики.
"Процедура для волосся, яку я б ніколи не зробила", - додала трихолог.
Важливо знати, якщо волосся січеться, то його можна тільки зістригти.
"Запаювання" кінчиків не вирішує причину посічення, а лише тимчасово покращує зовнішній вигляд.
Майстри в салонах запевняють клієнтів, що якщо використовувати тільки стрижку гарячими ножицями, тоді волосся буде об'ємніше, сильніше і не буде сильно випадати.
Потрібно остерігатися некваліфікованого майстра, який може нашкодити волоссю гарячими ножицями.
Чому волосся січеться
Причини можуть бути різними:
- часті фарбування та хімічні процедури - фарбування та знебарвлення волосся пошкоджують його структуру, роблячи його більш схильним до січення.
- нестача мікро та макроелементів - нестача вітамінів, мінералів та інших поживних речовин може вплинути на стан волосся, роблячи його слабким і ламким
- неправильний догляд - занадто часте миття, використання невідповідних шампунів та кондиціонерів, агресивне розчісування можуть пошкодити волосся
Що варто зробити
Замість стрижки гарячими ножицями, трихолог радить звернути увагу на:
- збалансовану дієту, багату на вітаміни, мінерали та білки, яка зміцнить волосся зсередини
- використання якісних засобів для догляду - вибирайте шампуні та кондиціонери, що відповідають типу вашого волосся
- зменшення хімічного впливу - фарбуйте волосся рідше, або ж цікавтеся яку фарбу використовує майстер, щоб уникнути агресивного впливу хімічних елементів на волосся
- регулярні стрижки - зрізання посічених кінчиків - це єдиний ефективний спосіб позбутися посічення
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка трихолога та дерматолога Анни Безик та сайт Аllure.
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