До чи після їжі: коли потрібно чистити зуби та які продукти шкідливі для емалі

Багатьом людям здається, що вони знають, як чистити зуби, але не завжди це так. Від правильності цього процесу залежить здоров’я зубів. Неправильне чищення провокує виникнення проблем в ротовій порожнині.

Американська стоматологічна асоціація рекомендує чистити зуби двічі на день по 2 хвилини. Щоб виробити звичку регулярно чистити зуби, багато людей роблять це щодня в один і той же час.

Деякі експерти кажуть, що чищення зубів перед сніданком набагато корисніше для зубної емалі та загального здоров'я порожнини рота. Однак, багато хто не хоче пити свій ранковий апельсиновий сік чи каву, коли у роті відчувається смак фтору.

Коли краще чистити зуби

Зокрема, під час сну у роті розмножуються бактерії, що викликають наліт. Тому людина може прокинутися з неприємним смаком і подихом.

Промивання цих бактерій зубною пастою з фтором позбавляє зуби від нальоту та бактерій. Це також покриває вашу емаль захисним бар'єром від кислоти в їжі. Тому найкраще зуби чистити перед сніданком.

Фахівці кажуть, що слід уникати чищення зубів після їди принаймні протягом 30 хвилин (а краще 60 хвилин), якщо ви споживаєте щось кисле. Все тому, що залишки саме кислих продуктів можуть залишитися на зубах та послаблять емаль.

Ось, які продукти шкідливі для зубної емалі:

апельсиновий сік;

цитрусові;

сухофрукти;

хліб;

випічка.

Краще випити воду після їди, щоб очистити зуби перед чищенням.