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До или после еды: когда нужно чистить зубы какие продукты вредны для эмали

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Понедельник 10 октября 2022 10:43
До или после еды: когда нужно чистить зубы какие продукты вредны для эмали Когда лучше чистить зубы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многим кажется, что они знают, как чистить зубы, но не всегда это так. От правильности этого процесса зависит здоровье зубов. Неправильная чистка провоцирует возникновение проблем в полости рта.

Об этом пишет Healthline.

Американская стоматологическая ассоциация рекомендует чистить зубы дважды в день по 2 минуты. Чтобы выработать привычку регулярно чистить зубы, многие делают это каждый день в одно и то же время.

Некоторые эксперты говорят, что чистка зубов перед завтраком намного полезнее для зубной эмали и общего здоровья полости рта. Однако многие не хотят пить свой утренний апельсиновый сок или кофе, когда во рту чувствуется вкус фтора.

Когда лучше чистить зубы

В частности, во время сна во рту размножаются вызывающие налет бактерии. Поэтому человек может очнуться с неприятным вкусом и дыханием.

Промывание этих микробов зубной пастой с фтором избавляет зубы от налета и микробов. Это также покрывает эмаль защитным барьером от кислоты в пище. Поэтому лучше всего чистить зубы перед завтраком.

Специалисты говорят, что следует избегать чистки зубов после еды по крайней мере в течение 30 минут (а лучше 60 минут), если вы потребляете кислое. Все потому, что остатки кислых продуктов могут остаться на зубах и ослабят эмаль.

Вот, какие продукты вредны для зубной эмали:

  • апельсиновый сок;
  • цитрусовые;
  • сухофрукты;
  • хлеб;
  • выпечка.

Лучше выпить воду после еды, чтобы очистить зубы перед чисткой.

Ранее мы сообщали о трех способах, которые помогут отбелить зубы в домашних условиях.

Также мы называли самые популярные ошибки при чистке зубов.

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