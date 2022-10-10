До или после еды: когда нужно чистить зубы какие продукты вредны для эмали
Многим кажется, что они знают, как чистить зубы, но не всегда это так. От правильности этого процесса зависит здоровье зубов. Неправильная чистка провоцирует возникновение проблем в полости рта.
Об этом пишет Healthline.
Американская стоматологическая ассоциация рекомендует чистить зубы дважды в день по 2 минуты. Чтобы выработать привычку регулярно чистить зубы, многие делают это каждый день в одно и то же время.
Некоторые эксперты говорят, что чистка зубов перед завтраком намного полезнее для зубной эмали и общего здоровья полости рта. Однако многие не хотят пить свой утренний апельсиновый сок или кофе, когда во рту чувствуется вкус фтора.
Когда лучше чистить зубы
В частности, во время сна во рту размножаются вызывающие налет бактерии. Поэтому человек может очнуться с неприятным вкусом и дыханием.
Промывание этих микробов зубной пастой с фтором избавляет зубы от налета и микробов. Это также покрывает эмаль защитным барьером от кислоты в пище. Поэтому лучше всего чистить зубы перед завтраком.
Специалисты говорят, что следует избегать чистки зубов после еды по крайней мере в течение 30 минут (а лучше 60 минут), если вы потребляете кислое. Все потому, что остатки кислых продуктов могут остаться на зубах и ослабят эмаль.
Вот, какие продукты вредны для зубной эмали:
- апельсиновый сок;
- цитрусовые;
- сухофрукты;
- хлеб;
- выпечка.
Лучше выпить воду после еды, чтобы очистить зубы перед чисткой.
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