Чи обов'язково суп повинен бути у раціоні: нутриціолог розповіла всю правду

Суп - смачна та легка страва, яка є в раціоні кожної людини. З радянських часів існує думка, що суп неодмінно треба їсти щодня. Однак, це міф.

Про це повідомила нутриціолог Ольга Дорош в Instagram .

Що варто знати

За словами фахівця, суп - це лише форма подачі їжі. До того ж можна їсти всі компоненти окремо.

"Коли ми говоримо про профілактику гастритів супом, то насправді, суп ніяк не профілактує гастрит. А жирні й наваристі бульйони можуть навпаки спровокувати проблеми з травленням", - йдеться у повідомленні.

Нутриціолог каже, якщо вам чи вашій дитині не подобається суп, то обирайте ті методи подачі страв, які вам до вподоби.

Загалом супи можуть бути різні. Деякі із них будуть мати безсумнівну користь, інші ж, навпаки, тільки зашкодять.

Нежирні бульйони з птиці, кролика, яловичини - це високопоживні продукти, а супи-пюре - дбайливе харчування для слизової шлунка, кишечника і при різних захворюваннях травної системи.

Основні правила приготування супу

Зокрема, не варто переварювати овочі, нехай вони будуть зварені "аль денте".

Також у своїй основі суп повинен складатися з різних овочів, це не тільки морква, картопля та цибуля. Наприклад, можна додати селеру, пастернак, кабачки, томати, цибулю, болгарський перець та всі можливі види капусти.

У суп також можна додавати крупу та макаронні вироби у невеликих кількостях. Супи бажано їсти без хліба, або з 1-2 зерновими хлібцями.

У супі можуть бути м'ясо, риба, яйця або гриби у невеликій кількості.