Врачи назвали самый опасный суп, который любят в Украине

Один из самых популярных и любимых супов в Украине неожиданно назвали опасным. Оказывается, у 65% людей он вызывает боль в животе усталость и тошноту. И как объясняют врачи – это связано с двумя ингредиентами.

Медики утверждают, что сырный крем-суп способен очень негативно сказаться на здоровье человека. Его готовят во многих семьях на обед, но любители этого супа страдают потом от тошноты, болей в животе и усталости.

Был проведен анализ сырного супа и разных рецептов его приготовления. Выяснилось, что в 99% случаев наблюдается экономия на плавленом сыре, что и вызывает отравление. Для супа выбирают самые дешевые сырки, а значит - не очень качественные.

Сыр кидают в кастрюлю за 20 минут до полной готовности, что тоже очень вредно. Плавленые сырки часто делают из переработанного твердого сыра, а это приводит к процессу брожения и развитию вредных бактерий.

В кипятке вирусы активизируются и после употребления могут быть сильные боли в желудке. Если съесть такой суп через сутки после приготовления, то можно получить жесткое отравление.

Фото: Сырный суп может быть очень опасен

Вторым опасным ингредиентом этого супа врачи назвали сухарики, которые многие используют как добавку к первому блюду.

И эти сухарики чаще всего не делают самостоятельно из оставшегося хлеба, а покупают готовые, с различными специями. В составе специй – различные добавки, ароматизаторы, соль, специи. Они могут вызвать аллергию, тошноту и рвоту.

Поэтому любителям сырного супа медики рекомендуют очень тщательно подбирать ингредиенты для первого блюда и придерживаться технологий приготовления, чтобы не угодить в больницу.