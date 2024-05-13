Чи нормально говорити з самим собою: неочевидні переваги і прихована небезпека

Саморозмова - коли люди розмовляють самі з собою у процесі розмірковування - досить розповсюджена. Іноді це не має жодної загрози для психічного здоров'я, а в деяких випадках варто звернутися до фахівця.
Про те, чи нормально говорити з собою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання про здоров'я Verywell Mind.
Люди розмовляють самі з собою з різних причин, включно з розв'язанням проблем, міркуванням, плануванням, підвищенням мотивації та уваги.
Саморозмови є поширеним явищем, і експерти вважають, що розмови з собою вголос можуть допомогти обробляти свої думки у здоровий, продуктивний спосіб.
Тож розмовляти з собою, у більшості випадків - нормально. Більшість людей мають внутрішній монолог, але багато хто також говорить вголос.
Проте, хоча розмови з собою вголос є відносно поширеними, не було проведено багато досліджень щодо того, чому деякі люди розмовляють із собою вголос, а інші - ні.
Однак у статті, опублікованій у 2019 році в журналі Frontiers in Psychology, розглянуто кілька різних пояснень, зокрема наступні причини:
Розмова з собою має тенденцію бути позитивною або негативною, а також може відрізнятися за своєю метою. Вирізняють такі типи:
Дослідження показують, що розмови з самим собою в позитивній, повчальній або мотиваційній манері можуть допомогти поліпшити вашу продуктивність.
Говорити з собою - шкідливо чи нормально? (ілюстрація: Freepik)
Виділяють такі переваги розмов з собою:
Як не дивно, дослідники виявили, що розмова з негативною самооцінкою не завжди погіршує продуктивність.
Навпаки, іноді це може бути корисним і реалістичним зворотним зв'язком, який допоможе покращити свою роботу в майбутньому.
Іноді розмови з самим собою можуть бути пов'язані з такими проблемами, як стрес, тривога, травма. Якщо є інші симптоми, такі як труднощі зі сном або почуття сильного смутку, краще звернутися до фахівця з психічного здоров'я.
Крім цього, негативні розмови можуть негативно позначитися на впевненості, самооцінці та психічному добробуті.
А такі розмови, в яких безперервно повторюються одні й ті ж сумні або негативні думки, можуть бути ознакою психічного розладу, наприклад, депресії або обсесивно-компульсивного розладу.
Розмова з самим собою також може викликати занепокоєння, якщо вона виникає внаслідок галюцинацій. Це може бути ознакою наступного:
До того ж це також може бути викликано вживанням психоактивних речовин. Та в більшості випадків розмови з самим собою не є ознакою психічного розладу.
Однак, якщо ці розмови вкрай негативні, їх важко контролювати або вони супроводжуються слуховими чи зоровими галюцинаціями - або просто тривожать, слід поговорити з лікарем.
До речі, раніше ми розповідали про 10 розповсюджених міфів щодо емоцій.
А також писали про те, чому люди можуть зраджувати.