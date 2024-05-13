Нормально ли говорить с самим собой: неочевидные преимущества и скрытая опасность

Саморазговор - когда люди разговаривают сами с собой в процессе размышления - достаточно распространен. Иногда это не имеет никакой угрозы для психического здоровья, а в некоторых случаях следует обратиться к специалисту.
О том, нормально ли говорить с собой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание о здоровье Verywell Mind.
Люди разговаривают сами с собой по разным причинам, включая решение проблем, рассуждения, планирования, повышение мотивации и внимания.
Саморазговоры являются распространенным явлением, и эксперты считают, что разговоры с собой вслух могут помочь обрабатывать свои мысли здоровым, продуктивным способом.
Так что разговаривать с собой, в большинстве случаев - нормально. Большинство людей имеют внутренний монолог, но многие также говорят вслух.
Однако хотя разговоры с собой вслух относительно распространены, не было проведено много исследований относительно того, почему некоторые люди разговаривают с собой вслух, а другие - нет.
Однако в статье, опубликованной в 2019 году в журнале Frontiers in Psychology, рассмотрено несколько различных объяснений, в том числе следующие причины:
Разговор с собой имеет тенденцию быть положительным или отрицательным, а также может отличаться по своей цели. Выделяют следующие типы:
Исследования показывают, что разговоры с самим собой в положительной, обучающей или мотивационной манере могут помочь улучшить вашу продуктивность.
Говорить с собой - вредно или нормально? (иллюстрация: Freepik)
Выделяют следующие преимущества разговоров с собой:
Как ни странно, исследователи обнаружили, что разговор с отрицательной самооценкой не всегда усугубляет производительность.
Напротив, иногда это может быть полезной и реалистичной обратной связью, которая поможет улучшить свою работу в будущем.
Иногда разговоры с самим собой могут быть связаны с такими проблемами как стресс, тревога, травма. Если есть другие симптомы, такие как трудности со сном или чувство сильной печали, лучше обратиться к специалисту по психическому здоровью.
Кроме того, негативные разговоры могут негативно сказаться на уверенности, самооценке и психическом благополучии.
А такие разговоры, в которых непрерывно повторяются одни и те же печальные или отрицательные мысли, могут являться признаком психического расстройства, например, депрессии или обсессивно-компульсивного расстройства.
Разговор с самим собой также может вызвать беспокойство, если он возникает вследствие галлюцинаций. Это может быть признаком следующего:
К тому же это также может быть вызвано употреблением психоактивных веществ. Но в большинстве случаев разговоры с самим собой не являются признаком психического расстройства.
Однако, если эти разговоры крайне отрицательны, их трудно контролировать или они сопровождаются слуховыми или зрительными галлюцинациями - или просто тревожат, следует поговорить с врачом.
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