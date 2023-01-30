Чи насправді алкоголь без спирту такий корисний, як ви думаєте: відповідь фахівця

Для людей, які не споживають алкоголь, виготовляють спеціальні напої з нульовим вмістом спирту. Ми знаємо їх, як безалкогольне пиво, вино та інші види алкоголю. Кажуть, що такі напої навіть мають певну користь.

Як виготовляють безалкогольні напої

Зараз ринок таких напоїв дуже широкий. Усе більше людей починають віддавати їм перевагу, адже це ніби здоровий замінник звичному алкоголю. Проте насправді це хибне припущення.

"Алкоголь (спирт - ред.) є дуже ефективним носієм смаку, тому, коли його видаляють, виробники шукають альтернативні методи додати цей смак", - пояснює дослідник харчових продуків Ліза Годфрі.

За її словами, зробити це можна за допомогою більшої кількості цукру. Він може викликати сплеск дофаміну в мозку, тому виробники включають його, щоб дарувати таке ж задоволення, як це робить алкоголь.

Чи є користь від такого "алкоголю"

Алкоголь містить сім калорій на грам, а цукор - чотири. Тож навіть із більшою кількістю цукру безалкогольні напої можуть бути менш калорійними. І хоча споживання меншої кількості калорій звучить добре, ці калорії містять більше цукру, що вже стає проблемою.

Цукор викликає сплеск інсуліну, який може спонукати організм утримувати енергію у вигляді жиру. А це не те, що вам потрібно для здоров'я.

Наприклад, 100 мл звичайного пива містять 42 калорії, з яких цукрів - 0. А якщо зробити таке пиво безалкогольним, рівень цукру відразу підвищується до 1,3 грама.

Шампанське без алкоголю може здатися хорошою ідеєю, але містить майже в чотири рази більше цукру - приблизно чайну ложку на склянку. До того ж на смак воно нагадує газований виноградний сік, тому саме цукром смакових відтінків і додають.

Якщо ви любите біле вино, то повинні знати, що в безалкогольному міститься 4,5 грама цукрів, у той час, як у звичайному - 0,9.

Найкращий напій у цьому випадку - це джин. Він не містить цукру в будь-якому вигляді взагалі. Різниця в алкогольному та безалкогольному джині в тому, що перший містить 213 калорій, а другий - всього 12.