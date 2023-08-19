Чи можуть захворіти на вітрянку вакциновані люди: точна відповідь

Вітряна віспа, або вітрянка, є однією з найпоширеніших інфекцій у світі. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом та є надзвичайно заразним. Тому варто знати, як захиститись.

Про це повідомили у медичній спільноті "sviy.doc" в Instagram .

Як захиститися

Фахівці кажуть, що єдиний спосіб захиститися від вітрянки - зробити вакцину.

Щеплення можна зробити вакциною "Varilrix" - вона містить ослаблену форму вірусу вітряної віспи для захисту дітей з 9 років та дорослих від захворювання.

Потрібно 2 дози інтервалом в 6 тижнів, але не раніше 4 тижнів. Вакцину можна поєднувати з іншими вакцини в один день або з будь-якими інтервалами.

Важливо знати, що вакцинована людина нікого інфікувати не може.

Зокрема, вакцинуватися не можна вагітним та тим, хто отримує стероїдну терапію у великих дозах.

Також під час грудного вигодовування жінка не може вакцинуватися проти вітряної віспи через теоретичну небезпеку передання вірусу від матері та немовляти.

До того ж через 6-43 дні можливий легкий висип. Людина з висипом після вакцини дуже рідко може перенести вірус іншій людині. Але варто уникати контакту з вагітними, які не мають імунітету до вітрянки, новонародженими та людьми, які мають ослаблений імунітет.

Також у перші 72-96 годин після контакту можна провести вакцинацію, щоб запобігти або зменшити тяжкість захворювання.

Чи можуть захворіти вакциновані

Експерти кажуть, що вакциновані також можуть захворіти. Однак, вакцина лише захищає від важкого перебігу хвороби та ускладнень.

Людей, які мали контакт з хворим на вітрянку, закликають до екстерної вакцинації. Це стосується тих дорослих і дітей, які не мали щеплення проти хвороби, не хворіли та не вакцинувалися раніше. Або ж тих, хто просто не знає такої інформації. Бажано це зробити протягом перших 3-4 днів.

Це не лише допоможе сформувати імунну відповідь на інфекційне захворювання, а й суттєво полегшить перебіг недуги. Також у вас з’явиться шанс не захворіти взагалі.

Додамо, що хвороба проявляється висипами, які дуже сверблять та підвищенням температури тіла. Висип з’являється спочатку на грудях, спині, обличчі, а потім поширюється по всьому тілу.

Вітряна віспа, як правило, належить до хвороб, одужання від яких відбувається без медичного втручання. Щоби полегшити свербіж, підсушити висипи та знизити ризик шкірного запалення можна використовувати спеціальні лосьйони за рекомендацією лікаря.