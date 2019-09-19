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Комаровский развенчал главный миф о ветрянке

STYLERЖизнь    19.09.2019 - 07:05
Комаровский развенчал главный миф о ветрянке
Фото: Доктор Комаровский (РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал совет родителям, как не заразиться распространенным заболеванием

Доктор Комаровский - известный украинский педиатр, который недавно рассказал, как давать детям лекарства, ответил на вопрос, можно ли не заболеть ветрянкой после контакта с больным. Об этом он сообщил на видео, которое опубликовано на его официальной страничке в Instagram.

Женщина задала вопрос медику, заболеет ли ее сын ветрянкой, если в детском саду он близко не контактировал с больным ребенком, который тоже находится в коллективе.

По словам эксперта, не заразиться ветрянкой в детском коллективе, если кто-то из детей болеет - невозможно. Вероятно, дитя переболело заболеванием просто в легкой форме.

"Очень часто под словом "близко не контактировал", люди имеют в виду: не целовался, не сидели и не ели за одним столом. Если в группе был ребенок с ветрянкой, значит все контактировали. Поэтому, если у вас в детском саду дважды была ветрянка, а вы не заболели, значит вы просто не заметили те несколько прыщей, которые были, и у вас просто ветрянка протекала легко", - сообщил доктор.

Об этом мало кто знает: Комаровский рассказал, как давать детям лекарства На это стоит потратить время! Комаровский напомнил родителям о важном правиле
Новости Украины Доктор Комаровский
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