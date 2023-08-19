Могут ли заболеть ветрянкой вакцинированные люди: точный ответ
Ветряная оспа, или ветрянка, является одной из самых распространенных инфекций в мире. Вирус передается воздушно-капельным путем и чрезвычайно заразен. Поэтому следует знать, как защититься.
Об этом сообщили в медицинском сообществе "sviy.doc" в Instagram.
Как защититься
Специалисты говорят, что единственный способ защититься от ветрянки - сделать вакцину.
Прививку можно сделать вакциной "Varilrix" - она содержит ослабленную форму вируса ветряной оспы для защиты детей с 9 лет и взрослых от заболевания.
Требуется 2 дозы интервалом в 6 недель, но не раньше 4 недель. Вакцину можно совмещать с другими вакцинами в один день или с любыми интервалами.
Важно знать, что вакцинированный человек никого инфицировать не может.
В частности, вакцинироваться нельзя беременным и тем, кто получает стероидную терапию в больших дозах.
Также во время грудного вскармливания женщина не может вакцинироваться против ветряной оспы из-за теоретической опасности передачи вируса от матери и младенца.
К тому же через 6-43 дня возможна легкая сыпь. Человек с сыпью после вакцины очень редко может перенести вирус другому человеку. Но следует избегать контакта с беременными, не имеющими иммунитета к ветрянке, новорожденными и людьми, имеющими ослабленный иммунитет.
Также в первые 72-96 часов после контакта можно провести вакцинацию, чтобы предотвратить или уменьшить тяжесть заболевания.
Могут ли заболеть вакцинированные
Эксперты говорят, что вакцинированные могут заболеть. Однако вакцина только защищает от тяжелого течения болезни и осложнений.
Людей, которые контактировали с больным ветрянкой, призывают к экстерной вакцинации. Это касается тех взрослых и детей, которые не имели прививки против болезни, не болели и не вакцинировались раньше. Или тех, кто просто не знает такой информации. Желательно это сделать в течение первых 3-4 дней.
Это не только поможет сформировать иммунный ответ на инфекционное заболевание, но и существенно облегчит течение болезни. Также у вас появится шанс не заболеть вообще.
Добавим, что болезнь проявляется очень зудящими сыпями и повышением температуры тела. Сыпь появляется сначала на груди, спине, лице, а затем распространяется по всему телу.
Ветряная оспа, как правило, относится к болезням, выздоровление от которых происходит без медицинского вмешательства. Чтобы облегчить зуд, подсушить сыпь и снизить риск кожного воспаления можно использовать специальные лосьоны по рекомендации врача.
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