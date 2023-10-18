Чи можуть заблокувати банківську карту за неявку до ТЦК: пояснення юриста

У мережі почали поширювати інформацію про те, що чоловікам, які отримали повістку, але не прийшли у назначений час до ТЦК, блокують банківські картки. Але чи дійсно можуть до такої схеми вдаватися військкомати і чи законно це?
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram.
"А чи знали ви про те, що вам можуть заблокувати банківську карту за неявку до ТЦК по повістці, яку ви навіть і не отримували? На жаль, такі випадки дедалі частіше трапляються", - заявляє Крекотень.
Він пояснює, як діє схема. У ТЦК вважають, що кинувши вам повістку у поштову скриньку, вони належним чином вас викликали на якийсь день та час. Відповідно, якщо ви не щодня перевіряєте скриньку, то у потрібний день ви не прийдете у центр і навіть не будете знати про повістку.
"Тоді начальник ТЦК виносить постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Ця постанова буде незаконною, оскільки, винесена за відсутності доказів порушення, а також з порушенням права на захист особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Але у ТЦК це нікого не хвилює", - пояснює адвокат.
Для виконання постанова направляється у виконавчу службу. Виконавець відкриває виконавче провадження і блокує усі ваші рахунки.
"Дізнавшись про це, ви біжите до виконавця, там дізнаєтесь щодо причини блокування рахунку і про "порятунок". Вам кажуть заплати штраф, витрати виконавчого провадження і тоді все розблокують, а провадження закриють. І ви платите", - додає експерт.
"Я не раджу йти шляхом найменшого спротиву і просто оплатити штраф, аби лише швидше розблокувати рахунок, адже таким чином ви визнаєте свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, якого не вчиняли", - каже Крекотень.
Він радить оскаржувати незаконну постанову про притягнення до адміністративної відповідальності до суду.
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