Могут ли заблокировать банковскую карту за неявку в ТЦК: объяснение юриста

Могут ли заблокировать карту за неявку в ТЦК

"А знали ли вы о том, что вам могут заблокировать банковскую карту за неявку в ТЦК по повестке, которую вы даже не получали? К сожалению, такие случаи все чаще случаются", - заявляет Крекотень.

Он объясняет, как действует схема. В ТЦК считают, что бросив вам повестку в почтовый ящик, они должным образом вас вызвали на конкретное время и день. Соответственно, если вы не каждый день проверяете ящик, то в нужное время вы не придете в центр и даже не будете знать о повестке.

"Тогда начальник ТЦК выносит постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа. Это постановление будет незаконным, поскольку вынесено при отсутствии доказательств нарушения, а также с нарушением права на защиту лица, которое привлекается к административной ответственности. Но в ТЦК это никого не волнует", - объясняет адвокат.

Для исполнения постановление направляется в исполнительную службу. Исполнитель открывает исполнительное производство и блокирует все ваши счета.

"Узнав об этом, вы бежите к исполнителю, там узнаете о причине блокировки счета и о "спасении". Вам говорят оплатить штраф, расходы исполнительного производства и тогда все разблокируют, а производство закроют. И вы платите", - добавляет эксперт.

Что делать в такой ситуации

"Я не советую идти по пути малейшего сопротивления и просто оплатить штраф, чтобы лишь быстрее разблокировать счет, ведь таким образом вы признаете свою вину в совершении административного правонарушения, которое не совершали", - говорит Крекотень.

Он рекомендует обжаловать незаконное постановление о привлечении к административной ответственности в суд.