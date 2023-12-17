Чи можуть вручити повістку, якщо у вас є відстрочка від мобілізації: пояснення адвоката

Чи можуть вручити повістку людині, яка не підлягає призову

"Одним із найпоширеніших питань, які ставлять мені мої підписники та клієнти, полягає у тому, чи мають право працівники ТЦК вручати повістки військовозобов'язаним, які відповідно до закону не відлягають призову на військову службу під час мобілізації? Так, таке право вони мають", - говорить юрист.

Він пояснює, що закон не містить ніяких заборон на вручення повісток будь-яким військовозобов'язаним.

"А ще - представник ТЦК, який займається врученням повісток, має одну функцію - видати повістку. Він не має, як правило достатніх знань, а тим паче повноважень розглядати якісь ваші документи та приймати рішення по їх змісту. Зокрема, приймати рішення щодо того, чи підлягаєте ви призову чи ні", - каже Крекотень.

При цьому адвокат додає, що наявність у військовозобов'язаного на момент вручення повістки документів, які дають підстави для відстрочки від мобілізації, у більшості випадків убезпечує громадянина від отримання повістки.

Які документи потрібно завжди носити з собою під час війни

Під час воєнного стану кожен громадянин, незалежно від віку та статі, повинен мати при собі документ, які засвідчують його особу. Це може бути паспорт, студентський квиток, водійські права чи єДокумент, сформований у застосунку "Дія."

Чоловіки віком від 18 до 60 років також повинні мати при собі військово-обліковий документ.