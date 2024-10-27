Чи можуть вітаміни та добавки підвищити імунітет? Лікар розставила крапки над "і"
Чи можуть вітаміни в пігулках або пробіотик в пляшках насправді безпечно "підсилити" імунну систему, щоб допомогти вам залишатися здоровими?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram педіатра Дарини Власенко.
Чи сприяють вітаміни з баночок зміцненню імунітету?
За словами експертки, на жаль, вітаміни з баночок не приносять жодної користі. Немає жодних доказів, що вони допомагають у боротьбі з хворобами.
Щоб зрозуміти чому, потрібно знати, як працює імунна система. Концепція "зміцнення» імунної системи є помилково". Наша імунна система дуже тонко налаштована
Існує баланс між ефективною імунною системою, яка обмежує здатність бактерій, вірусів і паразитів викликати інфекцію, та гіперактивною імунною системою, що може призводити до алергій, діабету та інших аутоімунних розладів.
Посилення імунної системи може викликати аутоімунні проблеми та інші ускладнення.
Продукти, що стверджують, що зміцнюють або "підтримують" імунну систему, зазвичай поділяються на кілька категорій:
- Вітамінні препарати
- Пробіотики
- Фітопрепарати
Існує частка правди в тому, що вітаміни можуть підвищити імунітет:
- Вітаміни можуть допомогти запобігти хворобам та іншим проблемам зі здоров’ям, але лише у людей з серйозним недоїданням, що не стосується середнього мешканця України.
- Доведено, що вітаміни A, E, B6 і B12, цинк і селен, при їх недостатності у пацієнтів з вірусними інфекціями, впливають на перебіг хвороби.
- Якщо потрібно, вітамінні та мінеральні добавки можуть підвищити рівень мікроелементів до рекомендованих норм. Проте, при відсутності дефіциту, звичайне вживання мікроелементів, ймовірно, не допомагає в запобіганні або лікуванні конкретних інфекцій.
- Вітаміни та мінерали також важливі для дітей, але вони повинні отримувати їх з поживної їжі.
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