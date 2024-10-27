Могут ли витамины и добавки повысить иммунитет? Врач расставила точки над "i"
Могут ли витамины в таблетках или пробиотик в бутылках действительно безопасно "усилить" иммунную систему, чтобы помочь вам оставаться здоровыми?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram педиатра Дарьи Власенко.
Способствуют ли витамины из баночек укреплению иммунитета?
По словам экспертки, к сожалению, витамины из баночек не приносят никакой пользы. Нет никаких доказательств, что они помогают в борьбе с болезнями.
Чтобы понять почему, нужно знать, как работает иммунная система. Концепция «укрепления» иммунной системы ошибочно». Наша иммунная система очень тонко настроена
Существует баланс между эффективной иммунной системой, которая ограничивает способность бактерий, вирусов и паразитов вызывать инфекцию и гиперактивной иммунной системой, что может приводить к аллергиям, диабету и другим аутоиммунным расстройствам.
Усиление иммунной системы может вызвать аутоиммунные проблемы и другие осложнения.
Продукты, утверждающие, что укрепляют или "поддерживают" иммунную систему, обычно делятся на несколько категорий:
- Витаминные препараты
- Пробиотики
- Фитопрепараты
Существует доля правды в том, что витамины могут повысить иммунитет:
- Витамины могут помочь предотвратить болезни и другие проблемы со здоровьем, но только у людей с серьезным недоеданием, не касающимся среднего жителя Украины.
- Доказано, что витамины A, E, B6 и B12, цинк и селен, при их недостаточности у пациентов с вирусными инфекциями, влияют на течение заболевания.
- При необходимости витаминные и минеральные добавки могут повысить уровень микроэлементов до рекомендованных норм. Однако, при отсутствии дефицита, обычное употребление микроэлементов, вероятно, не помогает в предотвращении или лечении конкретных инфекций.
- Витамины и минералы важны для детей, но они должны получать их из питательной пищи.
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