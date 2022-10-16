Чи можуть відмовити у торговій точці сплатити карткою? Експерти дали чітку відповідь

У статті 17 Закону України "Про захист прав споживача" встановлено, що всі споживачі однаково мають право на задоволення своїх потреб у сфері торговельного або інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг використання прямих або непрямих обмежень прав споживача не допускається, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами.

У цій статті встановлено право споживача на вільний вибір товарів та послуг у зручний для нього час та вільний безготівковий розрахунок з урахуванням режиму роботи та обов'язків для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, встановлених законодавством України.

Продавець зобов'язаний усіма способами сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати.

Відповідно до Порядку здійснення торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів (затверджені Кабінетом міністрів від 15.06.2006 №833), продавці мають обов'язок щодо прийому електронних платежів.

У пункті 21 зазначено, що підприємство зобов'язане забезпечити можливість використання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) відповідно до законодавства.

В ухвалі Кабміну від 29.09. 2010 (№878) зазначені винятки. Хто може бути звільнений від обов'язкового приймання спеціальних платіжних коштів для здійснення розрахунків за продані товари:

Заклади громадського харчування закритого типу, які обслуговують контингент певного типу (особовий склад ЗСУ та інших військових формувань, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, а також професійно-технічних та загальноосвітніх працівників промислових підприємств)

Підприємства торгівлі із торговою площею до 20 кв. м (крім автозаправних станцій)

Суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність у населених пунктах із чисельністю менше ніж 25 тисяч осіб.

У разі наявності одного реєстратора розрахункових операцій підприємство має забезпечити прийом спеціальних платіжних коштів.

Таким чином, відмова у безготівковому розрахунку за придбані товари та послуги говорить про обмеження прав споживача та є порушенням вимогою законодавства.

За таке порушення передбачено відповідальність за статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" та за статтею 155 Кодексу України про адміністративні порушення.

На винного накладається штраф – від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2400 до 6200) на працівника, та від 5 до 10 – на посадову особу (від 6200 до 12400).