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В Україні розширили можливості зняти готівку на касах в магазинах

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Україна, П'ятниця 14 жовтня 2022 14:06
В Україні розширили можливості зняти готівку на касах в магазинах Фото: картки ПРОСТІР прийматимуть у всіх магазинах для видачі готівки (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Отримати готівку на касі тепер може кожен держатель картки ПРОСТІР у всіх торговельних мережах, де надають таку послугу. Один з найбільших банків України - Ощадбанк - у власній еквайринговій мережі забезпечив операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Відтак мережа покриття цієї послуги для карток ПРОСТІР сягнула 100%, і тепер кожен держатель картки національної платіжної системи зможе отримати готівку на касі у всіх магазинах, аптеках, АЗС та інших торговельних мережах, що надають таку послугу", йдеться в повідомленні.

Свої платіжні термінали для таких операцій налаштували шість банків-еквайрів, а саме: Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, "Південний", Альфа-Банк та банк "Восток". Максимальний ліміт - 6 000 гривень за одну операцію.

Нагадаємо, послуга з видачі готівки на касі сприяє забезпеченню потреб громадян у готівці, а також зменшує потреби в інкасації та пов’язані з цим ризики під час воєнних дій. Загалом протягом останніх місяців у середньому сума карткових операцій з видачі готівки на касі становить близько 1,7 млрд грн на місяць.

Як повідомляло РБК-Україна, всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки ПРОСТІР. Це відбудеться до кінця 2022 року.

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