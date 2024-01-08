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Чи можуть українські студенти біженці безкоштовно навчатися в Британії

Безкоштовне навчання в Британії для українських біженців (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Українські студенти, які живуть у Великій Британії можуть вступити в університети та отримувати знання та професію. Але чи можуть вони це зробити безкоштовно, оскільки вимушені жити в чужій країні.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Чи можуть українські студенти безоплатно навчатися в університетах Британії 

Кожен юний українець, який переїжджає у Британію, звісно, має бажання отримати гарну освіту, яка у майбутньому допоможе відкрити багато можливостей для успішної та високооплачуваної роботи.

Але не кожен має змогу оплачувати навчання в університетах Великої Британії оскільки для іноземців ціни значно вищі, але статус біженця має свої переваги, які дозволяють здобувати знання.

Варто почати з того, що Велика Британія складається з чотирьох королівств:

  • Англія
  • Уельс 
  • Шотландія 
  • Північна Ірландія. 

В кожному з королівств навчання для громадян платне, а відповідно й для українців. Проте українські переселенці мають змогу платити за навчання, так само як і місцеві студенти, а не як іноземні. Тому виходить, що вартість значно менше. 

Скільки коштує навчання на бакалавраті  у Великій Британії:

  • в Англії максимальна сума оплати за освіту - 9 тисяч 250 фунтів за рік
  • в Уельсі ця сума становить 9 тисяч фунтів за рік
  • в Північній Ірландії навчання обходиться 4 тисячі 710 фунтів за рік. 

Варто зазначити, що магістерські програми мають окремий прайс. Та в Шотландії всі університети для українців по програмі захисту безкоштовні. І до речі, там дуже якісна освіта. 

В інших випадках є можливість взяти кредит на навчання. Також потрібно постійно моніторити гранти, тобто, стипендії на навчання. Вони зазвичай анонсуються конкретним університетом в певний період. Тому потрібно тримати руку на пульсі.

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