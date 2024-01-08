Могут ли украинские студенты беженцы бесплатно учиться в Британии

Украинские студенты, живущие в Великобритании, могут поступить в университеты и получать знания и профессию. Но могут ли они это сделать бесплатно, потому что вынуждены жить в чужой стране.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.
Каждый юный украинец, переезжающий в Британию, конечно, хочет получить хорошее образование, которое в будущем поможет открыть много возможностей для успешной и высокооплачиваемой работы.
Но не каждый имеет возможность оплачивать обучение в университетах Великобритании, поскольку для иностранцев цены значительно выше, но статус беженца имеет свои преимущества, позволяющие получать знания.
Следует начать с того, что Великобритания состоит из четырех королевств:
В каждом из королевств обучение для граждан платное, а соответственно и для украинцев. Однако украинские переселенцы могут платить за обучение, равно как и местные студенты, а не как иностранные. Поэтому выходит, что стоимость значительно меньше.
Сколько стоит обучение на бакалавриате в Великобритании:
Следует отметить, что магистерские программы имеют отдельный прайс. И в Шотландии все университеты для украинцев по программе защиты бесплатны. И кстати, там очень качественное образование.
В других случаях есть возможность взять кредит на обучение. Также нужно постоянно мониторить гранты, то есть стипендии на обучение. Они обычно анонсируются конкретным университетом в течение определенного периода. Потому нужно держать руку на пульсе.
Ранее мы рассказывали о том, как изменились выплаты украинским переселенцам в Европе в 2024 году.
Также читайте наш материал о том, как украинцам получить дополнительную денежную помощь в Польше, Чехии и других странах.