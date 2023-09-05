Чи можуть співробітники ТЦК затримувати на вулицях та везти до військкомату: відповідь юристів

Чи законні дії представників ТЦК на вулицях

Правозахисники пояснили, що представники ТЦК та СП не можуть затримувати, сідати в автомобіль та примусово перевозити чоловіків у територіальні центри мобілізації та соціальної підтримки при первинній видачі повістки. Це не в їхніх повноваженнях.

Але є винятки. Представники ТЦК можуть везти у військкомат, коли чоловік неодноразово не з'являється по повістці, і ТЦК подає спеціальне повідомлення до органів національної поліції. На підставі цього поліція може затримати та доставити людину до ТЦК.

Отже, чинним законодавством не передбачено можливості співробітникам ТЦК або будь-яким іншим особам після вручення повістки примусово відвозити до центрів комплектування або якимось іншим способом супроводжувати чоловіка у ТЦК.

Які повноваження ТЦК

Усі повноваження співробітників ТЦК завершуються для того, щоб вручити повістку. Якщо представники ТЦК при врученні повістки (якщо це було перше вручення і чоловік раніше не отримував та не ігнорував виклики) роблять неправомірні примусові дії щодо військовозобов'язаного, то потрібно викликати поліцію на місце, де відбуваються ці дії, та дзвонити ДБР (Державне бюро розслідувань).

Якою має бути законна повістка

Зверніть увагу, що на повістці для призовника мають бути заповнені такі поля:

назва "Повістка"

ПІБ військовозобов'язаного

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного

номер повістки

номер та дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного

дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного

найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради

підпис людини, яка видала повістку

дата видачі повістки

мокра печатка

Якщо ці обов'язкові реквізити повістки не дотримані, ви повинні повідомити про це уповноважених осіб та маєте повне право відмовитися від її отримання.