Чи можуть скасувати комендантську годину в новорічну ніч: відповідь експерта

Детальніше про петицію

Як ми зазначили вище, в ній Тимофій Мірошник просить скасувати комендантську годину в Києві на Новий рік.

"Вважаю, що варто відмінити комендантську годину на Новий Рік, так як все одно багато людей буде повертатись від друзів/родичів, далеко не у всіх буде можливість залишитись на ночівлю там де святкували", - аргументував важливість автор.

Для того, щоб петицію розглянула влада міста, необхідно зібрати 6 000 голосів. Наразі там майже 2 000 підписів.

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Пояснення юриста

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" комендантська година - це заборона перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Анна Даніель зазначає, що у зв'язку із безперервною збройною агресією РФ проти України строк дії воєнного стану продовжено до 19 лютого 2023 року.

"Про жодні винятки (свята, вихідні дні тощо) не йдеться. Як на мене, сподіватися на виключення, на 1 січня 2023 року, марно, навіть за умови, якщо для її розгляду назбирається 6 тисяч необхідних підписів…", - каже експерт.

Рішення про скасування комендантської години ухвалює військове командування (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Згідно з вимогами законодавства, запровадження комендантської години

здійснюється лише за наявності реальної загрози життю людей.

Якщо на думку військового командування або військової адміністрації, перелічені загрози зникнуть, то ймовірність скасування обмежень існує.

"Чи зникне у нас загроза 1 січня 2023 року? Не можна спрогнозувати. Тому ймовірність скасування дорівнює нулю. Не забуваймо, що в Києві розташовані важливі адміністративні будівлі, це місто-мільйонник, куди щодня повертаються люди. Тому комендантська година є необхідною для безпеки мешканців", - пояснює Анна.

Яка відповідальність за порушення

Юрист каже, що на порушників комендантської години можуть скласти протоколи за статтею 185 про злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків.

Порушення тягне за собою один із видів покарання:

штраф від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів

громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин

виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку

адміністративний арешт на строк до 15 діб

Покарання за порушення закону воєнного стану коливається від штрафу до позбавлення волі до 15 діб (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Якщо порушник комендантської години чинитиме опір поліції може

бути відкрито кримінальне провадження за ст. 342 Кримінального кодексу України.

"Також зазначу, що у Верховній Раді зареєстровано Проєкт Закону щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану", - підсумовує Анна Даніель.