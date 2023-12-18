Чи можуть мобілізувати студента, який здобуває другу вищу освіту: відповідь юриста

В Україні триває загальнонаціональна мобілізація. Однак деякі категорії громадян мають відстрочку від проходження служби. Це, зокрема, стосується студентів. Водночас відповідно до нового законопроєкту про мобілізацію відстрочку можуть забрати в тих чоловіків у віці менш як 30 років, які здобувають другу вищу освіту.
Юристка Наталія Василюк пояснила в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler), чи можуть мобілізувати студента, який здобуває другу вищу освіту.
Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" особи, які здобувають вищу освіту на денній формі навчання мають право на отримання відстрочки.
"Ця норма не враховує кількість дипломів про здобуту вищу освіту. Тобто якщо у вас вже є вища освіта й ви здобуваєте другу, це не є підставою для відмови в наданні відстрочки", - пояснює юристка.
Водночас вона зазначає, що народні депутати можуть внести зміни до цієї норми, але наразі таких змін не було.
Варто також знати, що особи, які отримали відстрочку на підставі здобуття вищої освіти, не мають права перетинати кордон. Це також передбачено нормативно-правовими актами.
Відстрочка за сімейними обставинами за бажанням надається призовникам, які
Якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за бажанням з урахуванням пропозиції батьків. Така відстрочка надається на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.
Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.
Відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:
Відстрочка для продовження професійної діяльності надається:
Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні військкомати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.
Раніше ми пояснювали, чи можуть вручити повістку, якщо у вас відстрочка від мобілізації.
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