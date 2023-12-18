Могут ли мобилизовать студента, который получает второе высшее образование: ответ юриста

В Украине идет общенациональная мобилизация. Однако некоторые категории граждан имеют отсрочку от прохождения службы. Это, в частности, касается студентов. В то же время согласно новому законопроекту о мобилизации отсрочку могут забрать у мужчин в возрасте менее 30 лет, которые получают второе высшее образование.
Юристка Наталья Василюк объяснила в комментарии РБК-Украина (проект Styler), могут ли мобилизовать студента, получающего второе высшее образование.
В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица, получающие высшее образование на дневной форме обучения, имеют право на получение отсрочки.
"Эта норма не учитывает количество дипломов о полученном высшем образовании. То есть если у вас уже есть высшее образование и вы получаете второе, это не является основанием для отказа в предоставлении отсрочки ", - объясняет юрист.
В то же время, она отмечает, что народные депутаты могут внести изменения в эту норму, но пока таких изменений не было.
Следует также знать, что лица, получившие отсрочку на основании получения высшего образования, не имеют права пересекать границу. Это также предусмотрено нормативно правовыми актами.
Отсрочка по семейным обстоятельствам по желанию предоставляется призывникам, которые
Если призыву на срочную военную службу подлежат несколько сыновей одновременно, отсрочка может быть предоставлена одному из них по желанию с учетом предложения родителей. Такая отсрочка предоставляется на время прохождения срочной военной службы братьями до увольнения в запас одного из них.
Отсрочка от призыва на срочную военную службу по состоянию здоровья сроком до одного года предоставляется призывникам, которые признаны во время медицинского осмотра временно непригодными к военной службе.
Отсрочка для получения образования на весь период обучения предоставляется гражданам призывного возраста:
Отсрочка для продолжения профессиональной деятельности предоставляется:
Призывники, которым предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную службу, обязаны ежегодно до 1 октября подавать в районные военкоматы документы, подтверждающие их право на отсрочку.
Раньше мы объясняли, могут ли вручить повестку, если у вас отсрочка от мобилизации.
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