Чому в селах мобілізація проходить інтенсивніше: відповідь експерта

У соціальних мережах часто можна почитати дискусії на тему того, чому у великих містах повісток роздають менше, ніж у віддалених селах. За словами експертів, на це впливає корумпованість системи та місця реєстрації військовозобов'язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломії Бобровської для " Телеграф ".

"Вважаю, що це абсолютно корупційний фактор. Візьмемо до прикладу Одесу. Працювати в Одеській області з міцною мережею не лише російської агентури, а й корупційними очільниками виклик ще той", - пояснює Бобровська.

За її словами, з попереднім начальником ТЦК були "домовленості". Якщо певна особа хотіла отримати відстрочку, повинна була дати хабар від 8 тисяч доларів, і це була ціла схема корупції.

Інший фактор - це місце реєстрації. Відомо, що повістку повинні вручати за місцем реєстрації призовника та особисто в руки.

"Люди, які мешкають в селах, фактично перебувають за своїм місцем реєстрації. Людей у місті складніше знайти, вони часто в місті не прописані, або мешкають не там, де зареєстровані. І можливості тоді вручати таким чином повістки не було", - каже експерт.

Основні проблеми мобілізації в Україні

Найпершою проблемою, яку виокремлює Бобровська, є комплектація за принципом кількості, а не якості.

"Не секрет, що маємо провал з мобілізації. Але це наслідок і розхолодження суспільства "перемогою вже завтра", і відбором та методами роботи ТЦК, і, звісно, ставленням до пересічного бійця в армії загалом", - пояснює вона.

Наступний виклик - це вік, адже від нього залежить фізична результативність. Так само проблемою можуть бути залежності чи хвороби, з якими не повинні допускати до служби.

Окремо Бобровська також виділяє той факт, що ТЦК перебувають в оперативному підпорядкуванні Сухопутних військ, тобто пріоритетність стоїть на забезпечення комплектації бригад Сухопутних військ.