Могут ли кошки различать человеческий язык. Вот точный ответ

Кошки могут казаться немного инопланетными созданиями, которые тысячелетиями живут рядом с нами, но до сих пор имеют свои секреты и показывают свою независимость. Иногда может казаться, что пушистый питомец вас слушает и даже понимает. Но может ли он интерпретировать ваш язык?

Понимают ли вас кошки

Специалисты говорят, что коты хоть и могут узнавать звук своего имени и голоса хозяина, но человеческий язык не понимают.

Однако это совсем не означает, что кошка вообще не способна понять, что ей говорят.

Что может понять пушистик

Большинство кошек хорошо реагируют на прозвище и понимают, когда хозяин зовет к обеду. Интересно, что специально тренированные кошки могут понимать около 10-15 команд.

Значения слов кошки не понимают, но хорошо распознают интонацию, с которой говорит владелец. Ваши питомцы прекрасно умеют считывать ваше настроение, и вести себя соответственно - либо с осторожностью общаться с вами, либо же пытаться приласкаться. Потому и может показаться, что кот прекрасно понимает, что ему говоришь.

Также кошки понимают, что маленькие дети не всегда отдают себе отчет в своих действиях. Поэтому коты, как правило, опасаются детей, ведь боятся, что последние могут нанести им вред.

Кроме того, домашние любимцы прекрасно осознают и понимают запреты, установленные хозяином. Однако у них, как и у других животных отсутствует представление о добре и зле. Именно поэтому они будут соблюдать запреты только в присутствии хозяина, и никогда не поймут добрых намерений, когда им делают укол или купают.