Чи можуть дешеві шампуні спричинити випадіння волосся?

Чи може шампунь спричинити випадіння

Дерматолог Даніель Дубін розповів, що вирішальним фактором є генетика. Дешевші шампуні, включно з продуктами 3 в 1 не викликають і не прискорюють генетичну втрату волосся.

Чоловіче облисіння (андрогенетична алопеція) корениться у генетичному профілі. Кілька генів, успадкованих від обох батьків, визначають, як волосяні фолікули реагують на андрогени, зокрема на дигідротестостерон (ДГТ), впливаючи на все - від метаболізму гормонів до чутливості рецепторів.

Недорогі шампуні, як правило, містять сульфати, які є хімічними сполуками, які допомагають створити ефект піни під час миття голови. Ці інгредієнти дуже ефективні для видалення жиру та бруду з волосся, але іноді можуть бути надто агресивними.

Ця спінююча дія видаляє природні жири з волосся та може подразнювати шкіру голови, що призводить до сухого та ламкого волосся, яке легше ламається. Коли волосся пошкоджується, наявне витончення стає більш вираженим, що погіршує андрогенетичну алопецію після використання дешевших шампунів.

Сульфати та різкі спирти, позбавляють шкіру голови її природного жиру, роблячи її більш схильною до подразнення та алергічних реакцій.

Штучні ароматизатори також можуть викликати подразнення та запалення. Тривале використання цих інгредієнтів може спричинити хронічне подразнення шкіри голови, що може завадити відростанню.

Що варто знати про дорогі засоби

Більша ціна не обов’язково означає вищу якість продукту. Перш ніж купити дорогий шампунь, перевірте склад, щоб переконатися, що він не містить подразнюючих хімічних речовин - сульфатів, спиртів і силіконів.

До того ж шампуні, на яких написано "натуральні" за своєю суттю не є кращими - багато речовин, знайдених у природі, можуть подразнювати шкіру голови.

Якщо новий шампунь викликає у свербіж або інший дискомфорт, припиніть використання на кілька тижнів і подивіться, чи симптоми зникнуть.

Подразнення шкіри голови може бути викликано індивідуальною алергією та чутливістю до певних інгредієнтів.

На що слід звернути увагу при виборі шампуню

Вибирайте натуральні інгредієнти

Шампуні з екстрактами рослин, оліями (наприклад, кокосова, оливкова або арганова олія) зазвичай менш агресивні для волосся і шкіри голови.

Підбирайте шампунь згідно з типом волосся

Для сухого волосся краще вибирати зволожуючі засоби, для жирного - очищувальні, а для чутливої шкіри голови - м’які формули без додаткових ароматизаторів.

Перевіряйте на відсутність алергенів

Якщо у вас чутлива шкіра голови або схильність до алергій, обирайте шампунь з гіпоалергенними компонентами, що не містять агресивних хімічних сполук.

Читайте відгуки та перевіряйте склад

Ознайомтесь із відгуками користувачів та уважно перевіряйте склад, щоб переконатися, що шампунь відповідає вашим вимогам і не містить шкідливих інгредієнтів.

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