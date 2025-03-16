Могут ли дешевые шампуни вызвать выпадение волос?

Может ли шампунь вызвать выпадение

Дерматолог Даниэль Дубин рассказал, что решающим фактором является генетика. Более дешевые шампуни, включая продукты 3 в 1 не вызывают и не ускоряют генетическую потерю волос.

Мужское облысение (андрогенетическая алопеция) коренится в генетическом профиле. Несколько генов, унаследованных от обоих родителей, определяют, как волосяные фолликулы реагируют на андрогены, в частности на дигидротестостерон (ДГТ), влияя на все - от метаболизма гормонов до чувствительности рецепторов.

Недорогие шампуни, как правило, содержат сульфаты, которые являются химическими соединениями, помогающими создать эффект пены во время мытья головы. Эти ингредиенты очень эффективны для удаления жира и грязи с волос, но иногда могут быть слишком агрессивными.

Это вспенивающее действие удаляет естественные жиры из волос и может раздражать кожу головы, что приводит к сухим и ломким волосам, которые легче ломаются. Когда волосы повреждаются, имеющееся истончение становится более выраженным, что ухудшает андрогенетическую алопецию после использования дешевых шампуней.

Сульфаты и резкие спирты, лишают кожу головы ее естественного жира, делая ее более склонной к раздражению и аллергическим реакциям.

Искусственные ароматизаторы также могут вызвать раздражение и воспаление. Длительное использование этих ингредиентов может вызвать хроническое раздражение кожи головы, что может помешать отрастанию.

Что стоит знать о дорогих средствах

Большая цена необязательно означает более высокое качество продукта. Прежде чем купить дорогой шампунь, проверьте состав, чтобы убедиться, что он не содержит раздражающих химических веществ - сульфатов, спиртов и силиконов.

К тому же шампуни, на которых написано "натуральные" по своей сути не являются лучшими - много веществ, найденных в природе, могут раздражать кожу головы.

Если новый шампунь вызывает у вас зуд или другой дискомфорт, прекратите использование на несколько недель и посмотрите, исчезнут ли симптомы.

Раздражение кожи головы может быть вызвано индивидуальной аллергией и чувствительностью к определенным ингредиентам.

На что следует обратить внимание при выборе шампуня

Выбирайте натуральные ингредиенты

Шампуни с экстрактами растений, маслами (например, кокосовое, оливковое или аргановое масло) обычно менее агрессивны для волос и кожи головы.

Подбирайте шампунь согласно типу волос

Для сухих волос лучше выбирать увлажняющие средства, для жирных - очищающие, а для чувствительной кожи головы - мягкие формулы без дополнительных ароматизаторов.

Проверяйте на отсутствие аллергенов

Если у вас чувствительная кожа головы или склонность к аллергиям, выбирайте шампунь с гипоаллергенными компонентами, не содержащими агрессивных химических соединений.

Читайте отзывы и проверяйте состав

Ознакомьтесь с отзывами пользователей и внимательно проверяйте состав, чтобы убедиться, что шампунь соответствует вашим требованиям и не содержит вредных ингредиентов.

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