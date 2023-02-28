Чи можуть чоловіки поїхати на роботу до ЄС під час війни: відповідь юриста

Що таке робоча віза

За словами експерта, робоча віза – це спеціальний документ, який дає право легально працевлаштуватися на будь-яку роботу у країнах Європейського Союзу. До початку повномасштабного вторгнення громадянам України відкривали такі візи, і вони могли абсолютно легально поїхати на роботу в будь-яку країну ЄС.

Робочі візи відносяться до довгострокових та оформлюються на строк від 1 року до 3 років – залежно від візової історії заявника, характеру посади, яку він планує обіймати, а також від рішення візових офіцерів у тій країні, до якої направляється.

Чи можна виїхати за кордон із такою візою під час війни

"Щодо перетину кордону з робочою візою країни ЄС, то він не є документом, який підтверджує право постійного проживання за кордоном або статус особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації", - пояснив Максим Боярчуков.

Тобто робоча віза будь-якої країни ЄС не є достатньою підставою для перетину кордону під час воєнного стану.

Як можуть виїхати чоловіки з робочою візою з України

Юрист наголошує, що виїхати з робочою візою можуть лише ті громадяни України, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації або мають право на виїзд з України.

"Для підтвердження підстав перетину державного кордону на виїзд, крім документів, що підтверджують особу, необхідно надати документи, які підтверджують статус особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України", - уточнили у МВС.

Хто має право на виїзд з України у 2023 році

Зняті з військового обліку за станом здоров'я - знадобиться оформлена інвалідність або рішення медичної комісії щодо непридатності до служби.

Тимчасово непридатні до військової служби – такий статус діє до 6 місяців та потрібен документ, який підтвердить тимчасову непридатність до військової служби.

Батьки трьох і більше дітей необхідно мати свідоцтва про народження дітей, про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки, посвідчення батька багатодітної сім'ї. Важливо: багатодітний батько має підтвердити, що він усіх своїх дітей утримує та забезпечує.

Батьки, які самостійно виховують дитину - потрібно надати свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть матері або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, документ про визнання зниклої матері безвісти тощо.

Чоловіки з інвалідністю І-III групи - для перетину кордону знадобиться довідка за формою №157-1/о, посвідчення, що підтверджує статус, пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Супровід осіб з інвалідністю – такий виїзд дозволено лише у супроводі хворого, за яким потрібен догляд.

Супровід родичів на лікування - чоловіки можуть виїхати за кордон для супроводу дружин або дітей з інвалідністю І або II групи, а також для супроводу дітей, тяжкохворих на перинатальні ушкодження та захворювання, які потрібно підтвердити відповідними документами.

Постійне місце проживання за кордоном – чоловікам дозволено перетин кордону, якщо у них у паспорті стоять відповідні позначки у паспорті.

Поранені військовослужбовці або військовослужбовці, які проходять підготовку в іншій країні, можуть виїжджати за кордон на лікування, реабілітацію або підготовку. Потрібні документи, що це підтверджують.

Водії та волонтери - за наявності відповідних документів

Моряки - перетнути кордон можуть працівники морських суден, судів внутрішнього плавання або особи, які проходять практичну підготовку на судах.

Спортсмени та діячі культури – дозволено виїзд спортсменам, тренерам, спеціалістам з підготовки для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для перетину кордону слід отримати рішення Міністерства спорту про включення до складу учасників змагань.