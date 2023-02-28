Могут ли мужчины поехать на работу в ЕС во время войны: ответ юриста

Что такое рабочая виза

По словам эксперта, рабочая виза - это специальный документ, который дает право легально трудоустроиться на любую работу в странах Европейского Союза. До начала полномасштабного вторжения, гражданам Украины открывали такие визы, и они могли абсолютно легально поехать на работу в любую страну ЕС.

Рабочие визы относятся к долгосрочным и оформляются на срок от 1 года до 3 лет - в зависимости от визовой истории заявителя, характера должности, которую он планирует занимать, а также от решения визовых офицеров в той стране, в которую направляется.

Можно ли выехать за границу с такой визой во время войны

"Что касается пересечения границы с рабочей визой страны ЕС, то она не является документом, который подтверждает право постоянного проживания за рубежом или статус лица, которое не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации", - пояснил Максим Боярчуков.

То есть, рабочая виза любой страны ЕС не является достаточным основанием для пересечения границы во время военного положения.

Как могут выехать мужчины с рабочей визой из Украины

Юрист подчеркивает, что выехать с рабочей визой могут только те граждане Украины, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации или имеют право на выезд из Украины.

"Для подтверждения оснований пересечения государственной границы на выезд, кроме документов, подтверждающих личность, необходимо предоставить документы, подтверждающие статус лица, которое не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации и имеет право на выезд из Украины", - уточнили в МВД.

Кто имеет право на выезд из Украины в 2023 году

Снятые с воинского учета по состоянию здоровья - понадобится оформленная инвалидность или решение медицинской комиссии о непригодности к службе.

Временно негодные к военной службе - такой статус действует до 6 месяцев и нужен документ, который подтвердит временную непригодность к воинской службе.

Родители трех и более детей - необходимо иметь свидетельства о рождении детей, о браке, решение суда о расторжении брака, решение органа опеки, удостоверение отца многодетной семьи. Важно: многодетный отец должен подтвердить, что он всех своих детей содержит и обеспечивает.

Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка - нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав, документ о признании матери пропавшей без вести и т.д.

Мужчины с инвалидностью I-III группы - для пересечения границы понадобится справка по форме №157-1/о, удостоверение, подтверждающее статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, которое подтверждает назначение социальной помощи.

Сопровождение лиц с инвалидностью - такой выезд разрешен только в сопровождении больного, за которым нужен уход.

Сопровождение родственников на лечение - мужчины могут выехать за границу для сопровождения жен или детей с инвалидностью I или II группы, а также для сопровождения детей, тяжелобольных на перинатальные повреждения и заболевания, которые нужно подтвердить соответствующими документами.

Постоянное место жительства за границей - мужчинам разрешено пересечение границы, если у них в паспорте стоят соответствующие отметки в паспорте.

Раненые военнослужащие или военнослужащие, которые проходят подготовку в другой стране - могут выезжать за границу на лечение, реабилитацию или подготовку. Нужны документы, которые это подтверждают.

Водители и волонтеры - при наличии соответствующих документов

Моряки - пересечь границу могут работники морских судов, судов внутреннего плавания или лица, которые проходят практическую подготовку на судах.

Спортсмены и деятели культуры - разрешен выезд спортсменам, тренерам, специалистам по подготовке для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для пересечения границы нужно получить решение Министерства спорта о включение в состав участников соревнований.