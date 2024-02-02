Чи можуть батьків штрафувати за "провали" дітей у школі: що каже законодавство

Чи зобов'язані батьки стежити за освітнім процесом своїх дітей і чи можуть їх штрафувати або карати в інший спосіб за неуспішність дитини у школі? Ці та інші аспекти щодо навчання школярів і відповідальності дорослих прописані в законодавстві України.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що треба знати дітям і батькам про освіту в Україні, а також їхні обов'язки та відповідальність.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: НУШ, Osvita.ua.
В Україні основними документами, які регулюють права та обов'язки батьків, є:
Згідно зі ст. 53 Конституції, повна загальна середня освіта в Україні є обов'язковою.
У законі "Про освіту" наголошується, що здобувачі освіти повинні:
Водночас українським законодавством не визначена відповідальність дитини за невиконання обов'язків щодо здобуття освіти. Цей процес мають контролювати батьки. Вони ж несуть і відповідальність за ймовірні порушення.
В цілому, батьки повинні допомагати дитині виконувати освітню програму та досягати передбачених результатів навчання. Отже, навіть у межах дистанційного навчання дорослі мають контролювати присутність дитини на уроках.
Освіта в Україні необхідна кожному (ілюстративне фото: pixabay.com)
Батьки або особи, що їх замінюють, мають право та обов'язок:
Виходячи з цього, батьки учнів та керівники освітніх закладів (які виконують обов'язки опікунів у випадках, визначених законом), несуть відповідальність за забезпечення дитини повною загальною середньою освітою. Вони повинні:
Дозвілля дітей так само важливе, як і навчання (ілюстративне фото: pixabay.com)
Згідно зі ст. 12 закону "Про охорону дитинства", виховання в сім'ї є першоосновою розвитку особистості дитини. При цьому на кожного з батьків (опікунів) покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.
Батьки або особи, які їх замінюють, мають право та зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.
Водночас ст. 155 Сімейного кодексу наголошує, що:
Необхідність піклуватися про дітей закріплена законодавством (ілюстративне фото: pixabay.com)
Ухилення батьків (або осіб, які їх замінюють), від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою:
Якщо ті самі дії вчинені повторно (впродовж року після накладення адміністративного стягнення) - штраф збільшується до 100-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім того, за умови ухилення від виконання своїх обов'язків щодо дитини батьків можуть позбавити батьківських прав. Йдеться, зокрема, про нехтування дорослими:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про освіту як інвестицію та типи міжнародних шкіл в Україні.
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