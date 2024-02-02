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Могут ли родителей штрафовать за "провалы" детей в школе: что говорит законодательство

Родители всегда несут ответственность за своих детей (фото: unsplash.com)
Автор: Ирина Костенко

Обязаны ли родители следить за образовательным процессом своих детей и могут ли их штрафовать или наказывать иным способом за неуспеваемость ребенка в школе? Эти и другие аспекты насчет обучения школьников и ответственности взрослых прописаны в законодательстве Украины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать детям и родителям об образовании в Украине, а также их обязанностях и ответственности.

При подготовке материала были использованы следующие источники: НУШ, Osvita.ua.

Что регулирует права и обязанности родителей

В Украине основными документами, регулирующими права и обязанности родителей, являются:

  • Семейный кодекс Украины
  • закон Украины "Про охрану детства"
  • закон Украины "Про образование"
  • закон Украины "Про полное общее среднее образование"

Обязаны ли дети учиться

Согласно ст. 53 Конституции, полное общее среднее образование в Украине обязательно.

В законе "Про образование" отмечается, что соискатели образования должны:

  • выполнять требования образовательной программы (индивидуального учебного плана при его наличии), соблюдая принцип академической добродетели, и достичь результатов обучения, предусмотренных стандартом образования для соответствующего уровня
  • уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса, соблюдать этические нормы
  • ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среде
  • соблюдать учредительные документы, правила внутреннего распорядка учебного заведения, а также условия договора о предоставлении образовательных услуг (при его наличии)
  • сообщать руководству учебного заведения о фактах буллинга (травли) относительно соискателей образования, педагогических, научно-педагогических, научных работников, других лиц, привлекаемых к образовательному процессу - свидетелем которых они были лично или о которых получили достоверную информацию от других лиц

В то же время украинским законодательством не определена ответственность ребенка за невыполнение обязанностей по получению образования. Этот процесс должны контролировать родители. Они несут и ответственность за вероятные нарушения.

В целом родители должны помогать ребенку выполнять образовательную программу и достигать предусмотренных результатов обучения. Следовательно, даже в рамках дистанционного обучения взрослые должны контролировать присутствие ребенка на уроках.

Образование в Украине необходимо каждому (иллюстративное фото: pixabay.com)

За что ответственны родители

Родители или заменяющие их лица имеют право и обязанность:

  • воспитывать ребенка
  • заботиться о его здоровье и развитии во всех сферах
  • создавать благоприятные условия для развития природных способностей

Исходя из этого, родители учащихся и руководители образовательных учреждений (исполняющие обязанности опекунов в случаях, определенных законом), несут ответственность за обеспечение ребенка полным общим средним образованием. Они должны:

  • обеспечить ребенку получение полного общего среднего образования и готовить его к самостоятельной жизни (ст. 150 Семейного кодекса Украины)
  • способствовать выполнению образовательной программы ребенком и достижению предусмотренных им результатов обучения (ст. 55 закона "Про образование")
  • соблюдать учредительные документы, правила внутреннего распорядка учебного заведения, а также условия договора о предоставлении образовательных услуг - при наличии (ст. 55 закона "Про образование")
  • воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии, обучении, создавать надлежащие условия для развития его природных способностей (ст. 12 закона "Про охрану детства")
  • воспитывать ребенка в духе уважения прав и свобод других людей, любви к своей семье и роду, своему народу, своей Родине (ст. 150 Семейного кодекса)

Досуг детей так же важен, как и обучение (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как родители должны заботиться о ребенке

Согласно ст. 12 закона "Про охрану детства", воспитание в семье является первоосновой развития личности ребенка. При этом на каждого из родителей (опекунов) возлагается одинаковая ответственность за воспитание, обучение и развитие ребенка.

Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии, обучении, создавать надлежащие условия для развития его природных способностей, уважать достоинство ребенка, готовить его к самостоятельной жизни и труду.

В то же время ст. 155 Семейного кодекса подчеркивает, что:

  • осуществление родителями своих прав и исполнение обязанностей должны основываться на уважении прав ребенка и его человеческого достоинства
  • родительские права не могут осуществляться вопреки интересам ребенка
  • уклонение родителей от исполнения родительских обязанностей является основанием для возложения на них ответственности, установленной законом

Необходимость заботиться о детях закреплена законодательством (иллюстративное фото: pixabay.com)

Могут ли родителей наказывать за "провалы" детей в школе

Уклонение родителей (или заменяющих их лиц) от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию несовершеннолетних детей влечет за собой:

  • предупреждение
  • наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан

Если те же действия совершены повторно (в течение года после наложения административного взыскания) - штраф увеличивается до 100-300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, при уклонении от исполнения своих обязанностей по отношению к ребенку родителей могут лишить родительских прав. Речь идет, в частности, о пренебрежении взрослыми:

  • физическим и духовным развитием ребенка
  • обучением
  • подготовкой к самостоятельной жизни
  • физическим развитием, как составляющей воспитания
  • созданием условий для получения ребенком образования и т.п.

Напомним, ранее мы рассказывали об образовании как инвестиции и типах международных школ в Украине.

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