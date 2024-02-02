Могут ли родителей штрафовать за "провалы" детей в школе: что говорит законодательство

Обязаны ли родители следить за образовательным процессом своих детей и могут ли их штрафовать или наказывать иным способом за неуспеваемость ребенка в школе? Эти и другие аспекты насчет обучения школьников и ответственности взрослых прописаны в законодательстве Украины.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать детям и родителям об образовании в Украине, а также их обязанностях и ответственности.
При подготовке материала были использованы следующие источники: НУШ, Osvita.ua.
В Украине основными документами, регулирующими права и обязанности родителей, являются:
Согласно ст. 53 Конституции, полное общее среднее образование в Украине обязательно.
В законе "Про образование" отмечается, что соискатели образования должны:
В то же время украинским законодательством не определена ответственность ребенка за невыполнение обязанностей по получению образования. Этот процесс должны контролировать родители. Они несут и ответственность за вероятные нарушения.
В целом родители должны помогать ребенку выполнять образовательную программу и достигать предусмотренных результатов обучения. Следовательно, даже в рамках дистанционного обучения взрослые должны контролировать присутствие ребенка на уроках.
Образование в Украине необходимо каждому (иллюстративное фото: pixabay.com)
Родители или заменяющие их лица имеют право и обязанность:
Исходя из этого, родители учащихся и руководители образовательных учреждений (исполняющие обязанности опекунов в случаях, определенных законом), несут ответственность за обеспечение ребенка полным общим средним образованием. Они должны:
Досуг детей так же важен, как и обучение (иллюстративное фото: pixabay.com)
Согласно ст. 12 закона "Про охрану детства", воспитание в семье является первоосновой развития личности ребенка. При этом на каждого из родителей (опекунов) возлагается одинаковая ответственность за воспитание, обучение и развитие ребенка.
Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии, обучении, создавать надлежащие условия для развития его природных способностей, уважать достоинство ребенка, готовить его к самостоятельной жизни и труду.
В то же время ст. 155 Семейного кодекса подчеркивает, что:
Необходимость заботиться о детях закреплена законодательством (иллюстративное фото: pixabay.com)
Уклонение родителей (или заменяющих их лиц) от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию несовершеннолетних детей влечет за собой:
Если те же действия совершены повторно (в течение года после наложения административного взыскания) - штраф увеличивается до 100-300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Кроме того, при уклонении от исполнения своих обязанностей по отношению к ребенку родителей могут лишить родительских прав. Речь идет, в частности, о пренебрежении взрослыми:
Напомним, ранее мы рассказывали об образовании как инвестиции и типах международных школ в Украине.
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