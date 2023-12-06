"Чи можу я взяти свого кота?": Тейлор Свіфт жартівливо відреагувала на звання Людина року

Американську співачку Тейлор Свіфт названо людиною року за її високі здобутки і не дарма. Адже причин для цього багато.
А про те, як голлівудська зірка відреагувала на своє нове звання, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-дописи Тейлор.
Для Тейлор Свіфт визнання Людиною року 2023 за версією Time стало справжньою несподіванкою, тому її перша реакція може бути досить емоційною, проте щирою.
Свіфт вирішила показати свою реакцію в особистому профілі Instagram та виклала три фото з обкладинок Time. На одній із трьох фотографій, співачка позує в чорному боді з довгими рукавами та чорних колготках з "аксесуаром", який, на перший погляд, можна прийняти за пухнасту накидку, але насправді це її кіт Бенджамін.
Своє цікаве фото з котом, 33-річна співачка вирішила супроводити жартівливим коментарем
"Журнал Time: Ми хотіли б назвати вас Людиною року. - Я: Чи можу я взяти свого кота?", - пише Свіфт під фотокарткою.
Тейлор Свіфт відреагувала на своє звання Людина року (фото: instagram.com/taylorswift)
До речі свого кота з фотографії Тейлор зустріла ще кошеням на зйомках кліпу. Бенджамін знявся у відео разом з Мередіт і Олівією, хоча Свіфт на той час ще не взяла опіку над милим кошеням. Тож, можна вважати це цілком “сімейним” фото.
Далі артистка поділилася ще кількома приголомшливими знімками з фотосесії для журналу Time, але вже з подякою всім тим, хто дав їй можливість отримати таке звання і тим, хто допомагав співачці на цьому шляху.
Варто додати, що у Свіфт є ще два коти з цікавими іменами, яких вона опікає. Артистка є "мамою" трьох кішок: шотландської висловухої Мередіт Грей, яку вона взяла до себе у далекому 2011 році, Олівія Бенсон, яка також є шотландською висловухою і приєдналася до сім’ї у 2014 році, та, звісно герой фотосесії Бенджамін, якого вона опікує з 2019 року.
Тейлор Свіфт відреагувала на своє звання Людина року (фото: instagram.com/taylorswift)
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