"Чи можу я взяти свого кота?": Тейлор Свіфт жартівливо відреагувала на звання Людина року

Тейлор Свіфт жартівливо відреагувала на звання Людина року

Для Тейлор Свіфт визнання Людиною року 2023 за версією Time стало справжньою несподіванкою, тому її перша реакція може бути досить емоційною, проте щирою.

Свіфт вирішила показати свою реакцію в особистому профілі Instagram та виклала три фото з обкладинок Time. На одній із трьох фотографій, співачка позує в чорному боді з довгими рукавами та чорних колготках з "аксесуаром", який, на перший погляд, можна прийняти за пухнасту накидку, але насправді це її кіт Бенджамін.

Своє цікаве фото з котом, 33-річна співачка вирішила супроводити жартівливим коментарем

"Журнал Time: Ми хотіли б назвати вас Людиною року. - Я: Чи можу я взяти свого кота?", - пише Свіфт під фотокарткою.

Тейлор Свіфт відреагувала на своє звання Людина року (фото: instagram.com/taylorswift)

До речі свого кота з фотографії Тейлор зустріла ще кошеням на зйомках кліпу. Бенджамін знявся у відео разом з Мередіт і Олівією, хоча Свіфт на той час ще не взяла опіку над милим кошеням. Тож, можна вважати це цілком “сімейним” фото.

Далі артистка поділилася ще кількома приголомшливими знімками з фотосесії для журналу Time, але вже з подякою всім тим, хто дав їй можливість отримати таке звання і тим, хто допомагав співачці на цьому шляху.

Варто додати, що у Свіфт є ще два коти з цікавими іменами, яких вона опікає. Артистка є "мамою" трьох кішок: шотландської висловухої Мередіт Грей, яку вона взяла до себе у далекому 2011 році, Олівія Бенсон, яка також є шотландською висловухою і приєдналася до сім’ї у 2014 році, та, звісно герой фотосесії Бенджамін, якого вона опікує з 2019 року.

Тейлор Свіфт відреагувала на своє звання Людина року (фото: instagram.com/taylorswift)