"Могу ли я взять своего кота?": Тейлор Свифт с юмором отреагировала на звание Человек года

Американская певица Тейлор Свифт названа человеком года за ее высокие достижения и не зря. Ведь причин для этого много.
А о том, как голливудская звезда отреагировала на свое новое звание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-сообщения Тейлор.
Для Тейлор Свифт признание Человеком 2023 года по версии Time стало настоящей неожиданностью, поэтому ее первая реакция может быть достаточно эмоциональной, однако искренней.
Свифт решила показать свою реакцию в личном профиле Instagram и выложила три фото с обложек Time. На одной из трех фотографий певица позирует в черном боди с длинными рукавами и черных колготках с "аксессуаром", который, на первый взгляд, можно принять за пушистую накидку, но на самом деле это ее кот Бенджамин.
Свое интересное фото с котом, 33-летняя певица решила сопроводить шутливым комментарием
"Журнал Time: Мы хотели бы назвать вас Человеком года. - Я: Могу я взять своего кота?", - пишет Свифт под фотографией.
Тейлор Свифт отреагировал на свое звание Человек года (фото: instagram.com/taylorswift)
Кстати, своего кота с фотографии Тейлор встретила еще котенком на съемках клипа. Бенджамин снялся в видео вместе с Мередит и Оливией, хотя Свифт к тому времени еще не взяла опеку над милым котёнком. Так что можно считать это вполне "семейным" фото.
Далее артистка поделилась еще несколькими потрясающими снимками с фотосессии для журнала Time, но с благодарностью всем тем, кто дал ей возможность получить такое звание и тем, кто помогал певице на этом пути.
Стоит добавить, что у Свифт есть еще два кота с интересными именами, которых она опекает. Артистка является "мамой" трех кошек: шотландской вислоухой Мередит Грей, которую она взяла к себе в далеком 2011 году, Оливия Бенсон, которая также является шотландской вислоухой и присоединилась к семье в 2014 году, и, конечно, герой фотосессии Бенджамин, которого она опекает с 2019 года.
Тейлор Свифт отреагировал на свое звание Человек года (фото: instagram.com/taylorswift)
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