Як змусити банк повернути гроші, які вкрали шахраї з картки: пояснення юриста

Українці все частіше стають жертвами кібершахраїв. Зловмисники щорічно крадуть із банківських карток мільйони гривень. Натомість навіть посилення заходів безпеки зі сторони банку не завжди рятує від дій злочинців. При цьому практично усі фінустанови запевняють своїх клієнтів, що вони не несуть відповідальність за втрачені гроші і, відповідно, не будуть компенсувати втрати.

Про те, чи можна зобов'язати банк повернути гроші, які вкрали шахраї, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Романа Сімутіна у Telegram .

У яких випадках банк має повернути гроші, які вкрали шахраї

"Сам факт коректного вводу даних для списання коштів, не може достовірно підтверджувати, що користувач сприяв втраті, незаконному використанню ПІН-коду або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції. Це позиція Касаційного цивільного суду в справі №176/1445/22", - заявляє адвокат.

Він зазначає, що особа позивалася до банку, стверджуючи, що невідомі шахрайськими діями заволоділи доступом до додатка банку на її телефоні й безперешкодно з боку служби безпеки банку заволоділи коштами на суму понад 100 000 грн. Банк відмовився добровільно повернути їй кошти.

"Апеляція позивачці відмовила, вважаючи, що це її відповідальність, оскільки в неї картка з Google Pay. Він дозволяє безконтактне зняття готівки за допомогою засобів ідентифікації, без розголошення яких шахрай, навіть перевипустивши сім-картку або маючи фінансовий телефон клієнта, не зміг би ні зайти до додатка банку, ні зняти чи переказати кошти з рахунку", - говорить Сімутін.

Натомість Касація зауважила, що саме банк має доводити, що користувач своїми діями чи бездіяльністю сприяв втраті, незаконному використанню персонального ідентифікаційного номера або іншої інформації, потрібної для переказів.

"Відповідно, списання коштів відбулося не за розпорядженням позивачки, тому це і не її відповідальність. Тож беріть собі замітку й переказуйте іншим: якщо вашу картку обікрав шахрай - то все не так безнадійно, є шанс, що гроші вам банк поверне через суд", - каже адвокат.

Куди звертатись, якщо кібершахраї зняли кошти з вашої картки

Якщо ви стали жертвою шахраїв, які вкрали гроші із вашої банківської картки, треба повідомити про це ваш банк, а також звернутися у кіберполіцію.

Для цього необхідно: