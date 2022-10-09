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Чи можна змістити дату менструації: гінеколог дала точну відповідь

Фото: Чи можна змінити дату менструації
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ваш цикл заважає планам: скоро зустрінетеся з коханим, весілля, важлива співбесіда, а менструація у вас болюча, то змістити її можна. Але таким краще не зловживати, щоб уникнути поганих наслідків.

Про це розповіла лікар-гінеколог Лілія Левенець.

Чи справді існують такі препарати?

За словами медика, дійсно існують препарати, прийом яких може відтермінувати прихід чергової менструації.

Як це відбувається? Відомо, що гормональний фон в організмі регулюються гормонами. Основні гормони, які контролюють менструальний цикл це естроген та прогестерон.

Протягом циклу співвідношення цих гормонів постійно змінюється. На початку циклу провідну роль відіграє естроген, а після овуляції його замінює прогестерон.

Як зсунути початок менструації?

Потрібно про це задуматись раніше, ніж перед самою менструацією.

Є різні схеми і різні групи препаратів, це і комбіновані оральні контрацептиви (КОК) і група гестагенних препаратів.

Найбільш безпечним методом є прийом комбінованих оральних контрацептивів (КОК). Потрібно розпочати їх прийом хоча б за місяць до запланованої вами події.

"Приймаючи нову упаковку без 7-денної перерви або пропустивши прийом "пустих" таблеток в упаковці КОК (є різні препарати тому і відповідно схеми прийому різні) ми блокуємо кровотечу відміни і так пропускаємо наступні місячні", - розповіла лікарка.

Звісно, це робити треба виключно під наглядом лікаря.

Які можуть бути наслідки втручання в природу?

Побічна дія цього "зсуву" може спровокувати серйозно проблеми - нерегулярність циклу та гормональний збій.

"Добре подумайте, адже за своє здоров`я відповідаєте ви самі! Краще підлаштувати свої плани під цикл, а не навпаки", - підсумувала лікарка.

Раніше гінеколог дала точну відповідь, чи має значення розмір статевого органу.

Також читайте, що таке простатит, як його діагностувати.

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