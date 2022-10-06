Розмір таки має значення: гінеколог пояснила, чому
Коли мова заходить про таке делікатне питання, як розмір і форма статевого органу чоловіка, найчастіше книжки, інтернет, та інші джерела інформації запевняють, що він не має значення, адже головне - кохання. Але це не зовсім так. Розмір таки має значення...
Чому це так, розповіла лікар-гінеколог Лілія Левенець.
За словами медика, геніталії людей відрізняються за формою та розміром. І коли йдеться про секс, розмір є важливим питанням, бо для задоволення партнерів потрібно, щоб розміри статевих органів були комфортними для обох.
Якщо ж природа наділила чоловіка великим статевим органом, йому потрібно знайти жінку, котрій підійдуть такі розміри.
Ось чому це важливо:
- Піхва є досить еластичною, і вона має здатність розтягуватись.
- Проте, ширина вагіни 2,5 сантиметри є досить обмеженою, так само як і її глибина (вимірюється від входу в вагіну до шийки матки) - в середньому це 7,5-8 сантиметрів.
Якщо у жінки вузька та коротка вагіна, їй навряд чи сподобається близькість з чоловіком, якого природа наділила довгим та широким статевим органом.
На жаль, через таку невідповідність розмірів статевий акт не принесе задоволення жодному з партнерів і це може викликати дискомфортні та больові відчуття і після такого статевого акту у жінки можуть з’явитися тріщини та розриви у вагіні.
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"Щоб стати вправним і хорошим коханцем, необхідно детально вивчити анатомію людини та головне - не боятися обговорювати з своїм партнером його вподобання та бажання", радить медик.
Середньостатистичні розміри статевого члена чоловіків:
- в спокійному стані близько 8,8 см (7-10 см)
- в стані ерекції близько 12,9 см(12-15 см)
"Отже, розмір таки має важливе значення у виборі партнера, з яким ви ідеально будете підходити одне одному в інтимному плані та зможете відчути насолоду під час близькості", - додала гінеколог.
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