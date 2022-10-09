Можно ли сместить дату менструации: гинеколог дала точный ответ

Действительно ли существуют такие препараты?

По словам медика, действительно существуют препараты, прием которых может отсрочить приход очередной менструации.

Как это происходит? Известно, что гормональный фон в организме регулируется гормонами. Основные гормоны, контролирующие менструальный цикл – это эстроген и прогестерон.

В течение цикла соотношение этих гормонов постоянно меняется. В начале цикла ведущую роль играет эстроген, а после овуляции его заменяет прогестерон.

Как сдвинуть начало менструации?

Нужно об этом задуматься раньше, чем перед самой менструацией.

Есть разные схемы и разные группы препаратов, это и комбинированные оральные контрацептивы (КОК) и группа гестагенных препаратов.

Наиболее безопасным методом является прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК). Нужно приступить к их приему хотя бы за месяц до запланированного вами события.

"Принимая новую упаковку без 7-дневного перерыва или пропустив прием "пустых" таблеток в упаковке КОК (есть разные препараты потому и соответственно схемы приема разные) мы блокируем кровотечение отмены и так пропускаем следующие месячные", - рассказала врач.

Конечно, это делать нужно исключительно под наблюдением врача.

Какие могут быть последствия вмешательства в природу?

Побочное действие этого "сдвига" может спровоцировать серьезные проблемы - нерегулярность цикла и гормональный сбой.

"Хорошо подумайте, ведь за свое здоровье отвечаете вы сами! Лучше подстроить свои планы под цикл, а не наоборот", - подытожила врач.