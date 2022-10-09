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Можно ли сместить дату менструации: гинеколог дала точный ответ

Фото: Можно ли изменить дату менструации
Автор: Светлана Мащенко

Если ваш цикл мешает планам: скоро встретитесь с любимым, свадьба, важное собеседование, а менструация у вас болезненная, то сместить ее можно. Но таким лучше не злоупотреблять во избежание плохих последствий.

Об этом рассказала врач-гинеколог Лилия Левенец.

Действительно ли существуют такие препараты?

По словам медика, действительно существуют препараты, прием которых может отсрочить приход очередной менструации.

Как это происходит? Известно, что гормональный фон в организме регулируется гормонами. Основные гормоны, контролирующие менструальный цикл – это эстроген и прогестерон.

В течение цикла соотношение этих гормонов постоянно меняется. В начале цикла ведущую роль играет эстроген, а после овуляции его заменяет прогестерон.

Как сдвинуть начало менструации?

Нужно об этом задуматься раньше, чем перед самой менструацией.

Есть разные схемы и разные группы препаратов, это и комбинированные оральные контрацептивы (КОК) и группа гестагенных препаратов.

Наиболее безопасным методом является прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК). Нужно приступить к их приему хотя бы за месяц до запланированного вами события.

"Принимая новую упаковку без 7-дневного перерыва или пропустив прием "пустых" таблеток в упаковке КОК (есть разные препараты потому и соответственно схемы приема разные) мы блокируем кровотечение отмены и так пропускаем следующие месячные", - рассказала врач.

Конечно, это делать нужно исключительно под наблюдением врача.

Какие могут быть последствия вмешательства в природу?

Побочное действие этого "сдвига" может спровоцировать серьезные проблемы - нерегулярность цикла и гормональный сбой.

"Хорошо подумайте, ведь за свое здоровье отвечаете вы сами! Лучше подстроить свои планы под цикл, а не наоборот", - подытожила врач.

Ранее гинеколог дала точный ответ, имеет ли значение размер полового органа.

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