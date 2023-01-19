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Чи можна змішувати сухий та вологий корм для тварин та як це правильно робити

Чи можна давати тварині сухий та вологий корм (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Змішування сухих і вологих кормів - дуже поширена практика, особливо серед власників собак. Комбіноване годування має низку переваг та деякі недоліки, які можуть виникнути. До того ж важливо знати, як правильно змішувати такі корми.

Про це повідомила ветеринарний дієтолог Діана Василькова в Instagram.

Чи можна змішувати

За словами фахівця, змішувати сухий та вологий корм можна. Зокрема, якщо домашня тварина нормально переносить таке харчування - без поносів, рвоти та переїдання, то їй це підходить.

Однак, важливо, що сухий та вологий корм мають підходити один одному. У такому випадку варто, щоб сухий був пісний, а вологий - жирний.

Експерт каже, якщо обидва види кормів будуть жирними, то у тварини виникнуть проблеми зі здоров'ям.

Необхідно звертати увагу на склад вологого корма, особливо на кількість кальцію і фосфору. Якщо у складі його багато, то це може порушити кальцій-фосфорний баланс, а це своєю чергою може вплинути на опорно-рухову систему.

Також не варто забувати про вітамінні добавки, наприклад вітамін А і Д. При їх надлишку тоже можуть бути проблеми.

Як правильно змішувати

Під час годування собаки не треба змішувати сухий і вологий корм в одній мисці. Їх навіть не потрібно давати одночасно.

Одна з переваг сухого корму - те, що він не так швидко псується й не так сильно пахне, що робить його ідеальним рішенням, якщо ваш собака їсть по трохи протягом дня, а не ковтає всю порцію за один раз. У такому разі можна давати йому вологий корм увечері.

Вводячи вологий корм в раціон тварини потрібно пам’ятати і про те, що навіть якісна, але незвична їжа може стати причиною розладу травлення. Тому переводити на змішане годування потрібно поступово, додаючи вологий корм з одночасним зменшенням порції сухого протягом декількох днів або навпаки.

Не варто захоплюватися вологим кормом господарям вибагливих тварин. Якщо запропонувати вихованцеві одночасно сухий і вологий корм, то улюбленець зазвичай надає перевагу консервам, оскільки їх текстура і аромат є більш привабливими.

Якщо тварина погано їсть сухий корм, щоденне вживання вологого призведе до того, що вихованець з часом зовсім може відмовитися від гранул. Тоді доведеться витрачати час і сили на повторне привчання до сухого корму.

Раніше ми повідомляли, чому собакам не можна давати кістки.

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