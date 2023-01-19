Чи можна змішувати сухий та вологий корм для тварин та як це правильно робити

Чи можна змішувати

За словами фахівця, змішувати сухий та вологий корм можна. Зокрема, якщо домашня тварина нормально переносить таке харчування - без поносів, рвоти та переїдання, то їй це підходить.

Однак, важливо, що сухий та вологий корм мають підходити один одному. У такому випадку варто, щоб сухий був пісний, а вологий - жирний.

Експерт каже, якщо обидва види кормів будуть жирними, то у тварини виникнуть проблеми зі здоров'ям.

Необхідно звертати увагу на склад вологого корма, особливо на кількість кальцію і фосфору. Якщо у складі його багато, то це може порушити кальцій-фосфорний баланс, а це своєю чергою може вплинути на опорно-рухову систему.

Також не варто забувати про вітамінні добавки, наприклад вітамін А і Д. При їх надлишку тоже можуть бути проблеми.

Як правильно змішувати

Під час годування собаки не треба змішувати сухий і вологий корм в одній мисці. Їх навіть не потрібно давати одночасно.

Одна з переваг сухого корму - те, що він не так швидко псується й не так сильно пахне, що робить його ідеальним рішенням, якщо ваш собака їсть по трохи протягом дня, а не ковтає всю порцію за один раз. У такому разі можна давати йому вологий корм увечері.

Вводячи вологий корм в раціон тварини потрібно пам’ятати і про те, що навіть якісна, але незвична їжа може стати причиною розладу травлення. Тому переводити на змішане годування потрібно поступово, додаючи вологий корм з одночасним зменшенням порції сухого протягом декількох днів або навпаки.

Не варто захоплюватися вологим кормом господарям вибагливих тварин. Якщо запропонувати вихованцеві одночасно сухий і вологий корм, то улюбленець зазвичай надає перевагу консервам, оскільки їх текстура і аромат є більш привабливими.

Якщо тварина погано їсть сухий корм, щоденне вживання вологого призведе до того, що вихованець з часом зовсім може відмовитися від гранул. Тоді доведеться витрачати час і сили на повторне привчання до сухого корму.