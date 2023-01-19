Можно ли смешивать сухой и влажный корм для животных и как это правильно делать

Можно ли смешивать

По словам специалиста, смешивать сухой и влажный корм можно. В частности, если домашнее животное нормально переносит такое питание - без поносов, рвоты и переедания, то ему это подходит.

Однако важно, что сухой и влажный корм должны подходить друг другу. В таком случае следует, чтобы сухой был постный, а влажный - жирный.

Эксперт говорит, если оба вида корма будут жирными, то у животного возникнут проблемы со здоровьем.

Необходимо обращать внимание на состав влажного корма, особенно количество кальция и фосфора. Если в составе его много, то это может нарушить кальций-фосфорный баланс, а это в свою очередь может повлиять на опорно-двигательную систему.

Также не стоит забывать о витаминных добавках, например витамине А и Д. При их избытке тоже могут быть проблемы.

Как правильно смешивать

Во время кормления собаки не следует смешивать сухой и влажный корм в одной миске. Их даже не нужно давать одновременно.

Одно из преимуществ сухого корма - то, что он не так быстро портится и не так сильно пахнет, что делает его идеальным решением, если ваша собака ест по чуть-чуть в течение дня, а не проглатывает всю порцию за один раз. В этом случае можно давать ему влажный корм вечером.

Вводя влажный корм в рацион животного, нужно помнить и о том, что даже качественная, но необычная пища может стать причиной расстройства пищеварения. Поэтому переводить на смешанное кормление нужно постепенно, добавляя влажный корм с уменьшением порции сухого в течение нескольких дней или наоборот.

Не стоит увлекаться влажным кормом хозяевам привередливых животных. Если предложить питомцу одновременно сухой и влажный корм, то любимец обычно предпочитает консервы, поскольку их текстура и аромат более привлекательны.

Если животное плохо ест сухой корм, ежедневное употребление влажного приведет к тому, что питомец со временем вовсе может отказаться от гранул. Тогда придется тратить время и силы на повторное приучение к сухому корму.