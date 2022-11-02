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Чи можна зігрітися алкоголем? З'явилася остаточна відповідь

Фото: Чи можна зігрітися алкоголем (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли показники термометра починають безупинно повзти в сторону нуля, ми придумуємо різні способи зігрітися. Хтось закутується в теплий шарф і надягає термобілизну, а хтось віддає перевагу склянці глінтвейну чи чарочці коньяку. Але чи дійсно алкоголь допомагає зігрітися?

Остаточну відповідь дали в Міністерстві охорони здоров'я.

Чому нам стає тепліше від алкоголю

За словами медиків, відчуття тепла при вживанні алкоголю оманливе. Незалежно від того, який саме алкогольний напій ви п’єте.

Алкоголь розширює кровоносні судини на поверхні тіла, тож прилив крові викликає відчуття тепла. Внутрішні органи в цей час тепло втрачають. Тут і криється небезпека.

Втрата тепла з поверхні шкіри, кінцівок на холоді відбувається швидко, а загальна температура тіла знижується.

Це - небезпечно!

Алкоголь та низька температура на вулиці - небезпечна комбінація. Особливо обережними треба бути людям, які мають сердцево-судинні захворювання.

Незалежно від кількості, вживання алкоголю негативно впливає на організм та призводить до низки хвороб.

Основні правила поведінки у морозну погоду:

  • ніякого алкоголю і куріння;
  • не виходьте з дому голодними, а якщо змерзли - з’їжте щось і пийте достатньо рідини;
  • вдягайте багатошаровий одяг і відмовтеся від тісного взуття;
  • обов'язково - рукавички, шапка, шарф, піднятий комір;
  • щоб зігрітися, рухайте руками, пальцями ніг, але уникайте перевтоми, бо коли ви втомлені, то тепло втрачається швидше;
  • кожні півгодини-годину заходьте у тепле приміщення.

Раніше ми писали, в якому разі з печією треба звертатися до лікаря.

Також читайте, коли в Україну прийдуть денні морози і випаде перший сніг.

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