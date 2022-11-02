Чи можна зігрітися алкоголем? З'явилася остаточна відповідь

Чому нам стає тепліше від алкоголю

За словами медиків, відчуття тепла при вживанні алкоголю оманливе. Незалежно від того, який саме алкогольний напій ви п’єте.

Алкоголь розширює кровоносні судини на поверхні тіла, тож прилив крові викликає відчуття тепла. Внутрішні органи в цей час тепло втрачають. Тут і криється небезпека.

Втрата тепла з поверхні шкіри, кінцівок на холоді відбувається швидко, а загальна температура тіла знижується.

Це - небезпечно!

Алкоголь та низька температура на вулиці - небезпечна комбінація. Особливо обережними треба бути людям, які мають сердцево-судинні захворювання.

Незалежно від кількості, вживання алкоголю негативно впливає на організм та призводить до низки хвороб.

Основні правила поведінки у морозну погоду: