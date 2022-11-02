Можно ли согреться алкоголем? Появился окончательный ответ

Почему нам становится теплее от алкоголя

По словам медиков, ощущение тепла при употреблении алкоголя обманчиво. Независимо от того, какой алкогольный напиток вы пьете.

Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела и прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Здесь и кроется опасность.

Утрата тепла с поверхности кожи, конечностей на холоде происходит стремительно, а общая температура тела понижается.

Это – опасно!

Алкоголь и низкая температура на улице – опасная комбинация. Особенно осторожными нужно быть людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания.

Независимо от количества, употребление алкоголя оказывает негативное влияние на организм и приводит к ряду болезней.

Основные правила поведения в морозную погоду: