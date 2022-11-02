Можно ли согреться алкоголем? Появился окончательный ответ

Когда показатели термометра начинают непрерывно ползти в сторону нуля, мы придумываем разные способы согреться. Кто-то закутывается в теплый шарф и надевает термобелье, а кто-то предпочитает стакан глинтвейна или рюмку коньяка. Но действительно ли алкоголь помогает согреться?
Окончательный ответ дали в Министерстве здравоохранения.
По словам медиков, ощущение тепла при употреблении алкоголя обманчиво. Независимо от того, какой алкогольный напиток вы пьете.
Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела и прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Здесь и кроется опасность.
Утрата тепла с поверхности кожи, конечностей на холоде происходит стремительно, а общая температура тела понижается.
Алкоголь и низкая температура на улице – опасная комбинация. Особенно осторожными нужно быть людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания.
Независимо от количества, употребление алкоголя оказывает негативное влияние на организм и приводит к ряду болезней.
Раньше мы писали, в каком случае с изжогой нужно обращаться к врачу.
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