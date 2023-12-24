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Чи можна зберігати продукти на балконі? Дізнайтеся правду і більше ніколи не робіть цю помилку

Чи можна поставити салат на балкон (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Взимку, а особливо на свята, коли не уся їжа може вміститися у холодильнику, багато хто перекладає продукти на балкон. Але чи можна це робити? Як виявилося, відповідь лише одна.

Чи можна зберігати продукти на балконі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.

Продукти на балконі - головний нюанс

Як виявилося, зберігання їжі на балконі не тільки не подовжує термін придатності ваших улюблених салатів або холодцю. Насправді ж це призводить до того, що продукти псуються ще швидше.

"Взимку температура досить примхлива. Увечері на термометрі можна побачити -10 градусів, але зранку вона буде на декілька градусів вище за нуль. Такі коливання та умови не підходять для зберігання продуктів. Якщо з'їсти таку страву, можуть виникнути проблеми зі шлунком", - пояснює видання.

Чому салати не варто залишати на балконі (колаж: РБК-Україна)

Чому не варто зберігати їжу на балконі - неприємна правда

Мало хто про це замислюється, але на якість продуктів негативно впливає не тільки коливання температури. Варто врахувати ще й те, що на балконі вашими салатами можуть поласувати "гості", про існування яких ви можете навіть не здогадуватися.

"На балконі їжа може бути забруднена комахами, птахами або мишами. Тому краще не ризикувати і готувати тільки таку кількість продуктів, яка поміститься у холодильнику", - додали у виданні.

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