Можно ли хранить продукты на балконе? Узнайте правду и больше никогда не совершайте эту ошибку

Продукты на балконе - главный нюанс

Как оказалось, хранение пищи на балконе не только не продлевает срок годности ваших любимых салатов или холодца. На самом же деле это приводит к тому, что продукты портятся еще быстрее.

"Зимой температура довольно капризна. Вечером на термометре можно увидеть -10 градусов, но утром она будет на несколько градусов выше нуля. Такие колебания и условия не подходят для хранения продуктов. Если съесть такое блюдо, могут возникнуть проблемы с желудком", - объясняет издание.

Почему салаты не стоит оставлять на балконе (коллаж: РБК-Украина)

Почему не стоит хранить еду на балконе - неприятная правда

Немногие об этом задумываются, но на качество продуктов негативно влияют не только колебания температуры. Следует учесть еще и то, что на балконе вашими салатами могут полакомиться "гости", о существовании которых вы даже не догадываетесь.

"На балконе еда может быть загрязнена насекомыми, птицами или мышами. Поэтому лучше не рисковать и готовить только такое количество продуктов, которое поместится в холодильнике", - добавили в издании.