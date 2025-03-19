Чи можна займатись спортом при цукровому діабеті? Ендокринолог дала чітку відповідь

Як спорт впливає на рівень цукру в крові

Фізична активність - це важлива частина контролю цукрового діабету. Вона допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози, покращує стан серцево-судинної системи та загальне самопочуття.

Однак важливо знати, як правильно підбирати навантаження, контролювати рівень цукру та уникнути можливих ризиків.

За словами лікаря, під час тренувань мʼязи активно споживають глюкозу з крові, що знижує її рівень. Регулярні фізичні вправи підвищують чутливість до інсуліну, що допомагає організму ефективніше регулювати рівень глюкози.

Утім, за інтенсивних або тривалих фізичних навантажень існує ризик гіпо- та гіперглікемії. Тому важливо контролювати рівень глюкози перед тренуванням, завжди мати при собі швидкі вуглеводи та пити вдосталь води.

Види фізичного навантаження, які корисні при діабеті

Аеробні тренування

Вони покращують чутливість до інсуліну, зміцнюють серце, знижують ризик ускладнень.

Сюди відноситься швидка ходьба, біг, плавання, велосипед, аеробіка та скандинавська ходьба.

Силові тренування

Такі вправи зміцнюють мʼязи, підвищують витривалість і допомагають підтримувати стабільний рівень глюкози. Це вправи з гантелями, штангою, тренажерами, віджимання та присідання.

Гнучкість і баланс

Покращують координацію та зменшують ризик падінь, особливо важливо для людей з діабетичною нейропатією. Сюди відноситься йога, пілатес та розтяжки.

Коли не можна займатися спортом

При діабеті потрібно уникати фізичних навантажень, коли рівень глюкози понад 16,7 ммоль/л і наявні кетони у сечі (ознака порушення обміну речовин).

При гіпоглікемії менше 4 ммоль/л. Але спочатку необхідно нормалізувати рівень цукру.

Також при діабетичній нейропатії або серйозних ускладненнях. Важливо обговорити можливу фізичну активність із лікарем.

Що категорично уникати

При цукровому діабеті важливо дотримуватися здорового способу життя, щоб уникнути ускладнень. Ось основні речі, яких слід уникати:

пропускати прийоми їжі - це може спричинити різкі коливання рівня цукру в крові

- це може спричинити різкі коливання рівня цукру в крові вживати багато швидких вуглеводів - солодощі, білий хліб і газовані напої можуть викликати різкий стрибок глюкози

- солодощі, білий хліб і газовані напої можуть викликати різкий стрибок глюкози ігнорувати рівень цукру в крові - важливо регулярно перевіряти показники та коригувати лікування

- важливо регулярно перевіряти показники та коригувати лікування вживати алкоголь без контролю - спиртні напої можуть викликати різкі зміни рівня цукру та ускладнити прогнозування його коливань

- спиртні напої можуть викликати різкі зміни рівня цукру та ускладнити прогнозування його коливань самовільно змінювати дозування ліків - інсулін або таблетки потрібно приймати за призначенням лікаря

- інсулін або таблетки потрібно приймати за призначенням лікаря ігнорувати стрес - емоційне перенапруження може негативно впливати на рівень глюкози

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