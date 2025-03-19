Можно ли заниматься спортом при сахарном диабете? Эндокринолог дала четкий ответ

Физическая активность - важная часть здорового образа жизни, но безопасна ли она для людей с сахарным диабетом? Многие опасаются, что спорт может вызвать резкие колебания уровня сахара в крови. Стоит знать, какие упражнения выполнять без рисков для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
Физическая активность - это важная часть контроля сахарного диабета. Она помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и общее самочувствие.
Однако важно знать, как правильно подбирать нагрузки, контролировать уровень сахара и избежать возможных рисков.
По словам врача, во время тренировок мышцы активно потребляют глюкозу из крови, что снижает ее уровень. Регулярные физические упражнения повышают чувствительность к инсулину, что помогает организму эффективнее регулировать уровень глюкозы.
Впрочем, при интенсивных или длительных физических нагрузках существует риск гипо- и гипергликемии. Поэтому важно контролировать уровень глюкозы перед тренировкой, всегда иметь при себе быстрые углеводы и пить достаточно воды.
Аэробные тренировки
Они улучшают чувствительность к инсулину, укрепляют сердце, снижают риск осложнений.
Сюда относится быстрая ходьба, бег, плавание, велосипед, аэробика и скандинавская ходьба.
Силовые тренировки
Такие упражнения укрепляют мышцы, повышают выносливость и помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы. Это упражнения с гантелями, штангой, тренажерами, отжимания и приседания.
Гибкость и баланс
Улучшают координацию и уменьшают риск падений, особенно важно для людей с диабетической нейропатией. Сюда относится йога, пилатес и растяжки.
При диабете нужно избегать физических нагрузок, когда уровень глюкозы более 16,7 ммоль/л и имеются кетоны в моче (признак нарушения обмена веществ).
При гипогликемии менее 4 ммоль/л. Но сначала необходимо нормализовать уровень сахара.
Также при диабетической нейропатии или серьезных осложнениях. Важно обсудить возможную физическую активность с врачом.
При сахарном диабете важно придерживаться здорового образа жизни, чтобы избежать осложнений. Вот основные вещи, которых следует избегать:
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